快訊

挺侯友宜批朱立倫！選策會爭議藍營炸鍋 基層到中央都罵翻

獨／「本土劇一姐」懷孕閃退嫁大地主 走在路上被揮拳親曝原因

受邀加入國民黨選策會滅火？謝龍介未給答覆回了這句話

淡水拼布藝術永續個展 營造心靈淨化意境

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師在淡水漁人碼頭滬水一方藝文中心舉辦「台灣永續ESG拼布藝術」個展，將各種意境表現出來。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師在淡水漁人碼頭滬水一方藝文中心舉辦「台灣永續ESG拼布藝術」個展，將各種意境表現出來。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師在淡水漁人碼頭滬水一方藝文中心舉辦「台灣永續ESG拼布藝術」個展，活動還以服裝時尚走秀方式，呈現出拼布做成的藝術布包，而這次以三大主題來呈現，包括了旭日東昇、禪心以及心中的佛，用拼布藝術，將各種意境表現出來。

小品拼布手作工坊洪碧穗表示，主題當中的旭日東昇，用竹林的方式，就是要營造一種心靈淨化的感覺，另還還有襌心主題，在展場當中設置茶藝區，讓來看展的民眾能夠用來泡茶享受作品帶來的感受，另外心中的佛可是一幅大型的拼布作品，未來還會邀請到心靈老師來進行講座。

小品拼布手作工坊洪碧穗老師，不僅是教學拼布藝術，更於於淡水滬尾藝文休閒園區，舉辦草地曬被藝術節，還在去年於馬偕150週年紀念展出馬偕在教育、醫療、農業還有女權平等貢獻有關的拼布作品，這一次不僅是把拼布藝術加入了台灣永續ESG概念，更讓大家看到不一樣的作品呈現。

延伸閱讀

北海岸時尚藝術季登場 漁人碼頭、富基漁港展時尚秀

ESG商辦不是「口號」，京華廣場就是「答案」！鼎越開發 榮獲GRESB五星評等 台灣第一 引領業界最佳ESG實踐

淡水美景豪宅又見賠售900萬 專家點出三大硬傷

淡水雙屍相驗新進展 母遭他殺悶縊窒息…兒輕生亡

相關新聞

生日替失智獨老清「黃金」 他被戲稱「最有味道的男人」

居住於新北市石門豬槽潭的一名獨居長輩，因失智導致隨地便溺，新生活促進會工作人員在送餐關懷時，發現蹲地式廁所不通，「黃金」...

北市花季鬧「搶花」爭議 觀傳局澄清：已與公園處協調

台北市近期陸續推出一系列花季活動，不過卻傳出「台北花季」、「台北花節」活動鬧雙胞，北市府兄弟鬩牆。使公務員私下抱怨觀傳局...

400包淤泥堆戶外臭氣熏天 新北議員痛批八里汙水處理廠

八里汙水處理廠過去曾偷排廢水、堆置淤泥。新北市議員鄭宇恩說，近日發現處理廠又故態復萌，廠外觀察至少400包淤泥又堆置在廠...

三芝櫻花季登場 賞櫻健行、農遊樂還有和服體驗

三芝櫻花季將於3／18、3/19日隆重登場，今年規劃豐富熱鬧的活動內容，不僅有文創攤位好逛，還有賞櫻健行、闖關活動、拔蘿蔔農事體驗以及和服浴衣體驗，讓來到現場的遊客不論大朋友還是小朋友都能充分享受賞櫻樂趣。

淡水拼布藝術永續個展 營造心靈淨化意境

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師在淡水漁人碼頭滬水一方藝文中心舉辦「台灣永續ESG拼布藝術」個展，活動還以服裝時尚走秀方式，呈現出拼布做成的藝術布包，而這次以三大主題來呈現，包括了旭日東昇、禪心以及心中的佛，用拼布藝術，將各種意境表現出來。

淡水天元宮吉野櫻花季開跑 天穩定花況開五成

淡水無極天元宮櫻花到每年三月時刻，就是無極天壇前與廟廣場的吉野櫻花季，從本週起廟裡面數十棵的櫻花樹也開始陸續開花，廟方表示，由於最近天氣非常穩定，因此花況目前已經來到了五成，未來的十天內，櫻花就會完全盛開，想賞花的民眾可要把握這最後的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦