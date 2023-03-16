淡水拼布藝術永續個展 營造心靈淨化意境

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師在淡水漁人碼頭滬水一方藝文中心舉辦「台灣永續ESG拼布藝術」個展，活動還以服裝時尚走秀方式，呈現出拼布做成的藝術布包，而這次以三大主題來呈現，包括了旭日東昇、禪心以及心中的佛，用拼布藝術，將各種意境表現出來。

小品拼布手作工坊洪碧穗表示，主題當中的旭日東昇，用竹林的方式，就是要營造一種心靈淨化的感覺，另還還有襌心主題，在展場當中設置茶藝區，讓來看展的民眾能夠用來泡茶享受作品帶來的感受，另外心中的佛可是一幅大型的拼布作品，未來還會邀請到心靈老師來進行講座。

小品拼布手作工坊洪碧穗老師，不僅是教學拼布藝術，更於於淡水滬尾藝文休閒園區，舉辦草地曬被藝術節，還在去年於馬偕150週年紀念展出馬偕在教育、醫療、農業還有女權平等貢獻有關的拼布作品，這一次不僅是把拼布藝術加入了台灣永續ESG概念，更讓大家看到不一樣的作品呈現。