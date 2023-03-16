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淡水天元宮吉野櫻花季開跑 天穩定花況開五成

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水無極天元宮吉野櫻開五成，未來的十天內，櫻花就會完全盛開，想賞花的民眾可要把握這最後的機會。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水無極天元宮吉野櫻開五成，未來的十天內，櫻花就會完全盛開，想賞花的民眾可要把握這最後的機會。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水無極天元宮櫻花到每年三月時刻，就是無極天壇前與廟廣場的吉野櫻花季，從本週起廟裡面數十棵的櫻花樹也開始陸續開花，廟方表示，由於最近天氣非常穩定，因此花況目前已經來到了五成，未來的十天內，櫻花就會完全盛開，想賞花的民眾可要把握這最後的機會。

廟方表示，今年在花季期間雨水較少，溫度穩定上升，因此櫻花開花的狀況也比較穩定，從這個星期開始吉野櫻陸續開花，而廟裡面的櫻花可是廟方種植的吉野櫻可是超過三十年之久，每年都細心照顧，就是希望讓花況可以更好，遊客也能夠藉此欣賞到美麗的櫻花盛開，更讓淡水天元宮成為每年櫻花季的熱門景點。

由於每年三、四月天元宮櫻花季，假日充滿了賞花人潮，一天最少都會湧進上萬人次的賞花遊客，但天元宮後方的天壇道路狹小，廟前廣場的停車空間有限，也呼籲遊客要來賞花多利運大眾運輸工具，接駁車公車等等，或是開車也可以利用天元宮周邊居民所開設的停車場來臨時停車。

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