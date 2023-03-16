三芝櫻花季登場 賞櫻健行、農遊樂還有和服體驗

三芝櫻花季將於3／18、3/19日隆重登場，今年規劃豐富熱鬧的活動內容，不僅有文創攤位好逛，還有賞櫻健行、闖關活動、拔蘿蔔農事體驗以及和服浴衣體驗，讓來到現場的遊客不論大朋友還是小朋友都能充分享受賞櫻樂趣。

三芝區長賴小萍說，三生步道是知名的賞櫻勝地，擁有豐富的櫻花品種，其中著名的「吉野櫻」、「昭和櫻」與「八重櫻」等品種，現正綻放中，還有為落實永續發展願景，在三生步道旁的公園，也有新北燈會中熱門的鳥居燈組移置，櫻花、鳥居與燈籠等多重組合，來一趟三生步道就有宛如置身日本的旅遊感受。

新庄里長林文章說，三生步道好行走、視野又寬闊舒適，真的很適合戶外活動，建行、漫步、賞花都是很好的選擇，此外，現在花況還不到滿開，預計還有十天會達到盛開，喜愛欣賞櫻花滿開的民眾千萬把握時間前來賞花。

還有大家都相當期待三生步道跨橋旁的兩棵櫻花王，目前僅有零星花開，不過花苞滿滿，預計還有10天就會達到盛開期，因此喜愛賞櫻的民眾，除了參與本週末豐富的主活動外，櫻花季後大約還有兩週時間，櫻花會持續盛開，想要感受櫻花浪漫氣息的民眾可要好好把握今年最後的櫻花花期，錯過了今年就要再等一年。