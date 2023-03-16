杜鵑花季改名台北花節生混淆 議員批疊床架屋

台北杜鵑花季邁入第7年，台北市觀傳局改以「台北花節」為名舉辦，但負責種下花苗的公園處仍以舊名宣傳，兩局處各自架網站、辦活動，不僅里長感到困擾，議員也批評疊床架屋。

台北市觀傳局從民國106年開始在大安森林公園為市花杜鵑花舉辦花季系列活動，今年則將台北杜鵑花季改為「台北花節」，強調活動地點不侷限於大安森林公園，亮點也不只有杜鵑花，而是行銷北投的海芋、中山的玫瑰等全市各種花卉展覽。

另一方面，台北市工務局公園處因為負責大多數花季的籌備及種植，以時序性的方式整合年度12檔花卉活動，建立「花in台北」品牌，今年則以「台北花季花IN台北」為名，在既有品牌標誌基礎上打造主視覺、周邊商品及主題曲。

除了名稱相近易混淆，觀傳局從今年3月起改稱「台北花節」後，公園處仍沿用台北杜鵑花季舊名，雙方也有別以往共同籌備，而是各自在大安森林公園內分別舉辦活動，觀傳局更另做網站並下廣告宣傳，處處不同調。

大安區大學里長吳沛璇向中央社記者表示，台北杜鵑花季與台大杜鵑花節行之有年，過往都會結合在地社區、商圈，辦得既熱鬧又好玩，但今年觀傳局換了一個局長後，卻很唐突地在沒有與周邊里長協調的狀況下直接取消合作，讓她很難接受。

吳沛璇說，觀傳局認為杜鵑花季不應該只宣傳一種花，但杜鵑花是台北市花，也是城南特色，不應該就此消失，且觀傳局若想要打造花節，就應該花時間醞釀，並與培育花卉的公園處建立起合作關係。

民進黨台北市議員許家蓓質疑，台北杜鵑花季及台北花季經過多年努力已具一定知名度，市長蔣萬安放任觀傳局及公園處兄弟鬩牆、各自為政，而不是將人民納稅錢做最有效益的運用，「難道這就是蔣萬安的管理學？」

國民黨台北市議員王欣儀指出，也許新上任的觀傳局長陳淑慧想要有些作為，但可以看出市府因為平行溝通不足而造成疊床架屋的情況，在任務分工上仍需要磨合，應由府級長官介入協調、統籌分工，避免資源浪費。

北市府秘書長李泰興表示，觀傳局本來的構思是希望透過花節整合行銷，帶動台北市整體產業發展，吸引外縣市甚至國際旅客到台北觀光，原則上跟公園處的活動及工作內容不重複也不衝突，但目前看起來的確有重疊的地方，已請觀傳局未來要調整、注意。