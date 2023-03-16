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台南美術館館長人事曝光生變？文化局明天公布結果

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市美樹館今天舉辦第三屆董監事及館長卸任歡送會，圖左為董事長書憲法、圖右為館長林育淳。圖／美術館提供
台南市美樹館今天舉辦第三屆董監事及館長卸任歡送會，圖左為董事長書憲法、圖右為館長林育淳。圖／美術館提供

台南市美術館第3屆董監事會任期屆滿，董事長蘇憲法與館長林育淳今天卸任，將在明天舉辦第4屆董監事會，由國美館館長廖仁義接任董事長，會中也將聘任新的館長。

原本傳出新任館長是曾經擔任宜蘭縣政府文化局局長的林秋芳，但是人事曝光後，又傳出生變的消息，讓外界霧裡看花。

依台南市美術館設置自治條例規定，每屆董事、監事任期兩年，期滿雖可續聘，續聘人數不得超過總人數3分之2。

據了解，新任董監事名單已經確定，市長黃偉哲也已經同意由廖仁義接任董事長，相關人事將在明天由文化局公布。

美術館今天舉辦董事長與館長歡送會，館方指出，蘇憲法董事長以及林育淳館長上任，便遭遇全球肆虐的新冠疫情，但危機亦是轉機，疫情使無法出國的國人選擇島內旅遊，而南美館也在這兩年內端出了「奈良美智特展」與「亞洲的地獄與幽魂」等受到全台關注的展覽，帶來許多連各界都意想不到的豐碩成果。

廖仁義現年65歲，雲林人，輔大哲學系畢業，台大哲學碩士、法國巴黎第十大學美學博士，曾任行政院文建會駐法國巴黎台灣文化中心主任、北藝大博物館研究所所長、傳統藝術研究中心主任、蘭陽博物館館長、朱銘美術館館長等，去年7月接任國立臺灣美術館館長，經歷完整。

林秋芳是國立台灣師範大學美術系藝術管理碩士，曾經擔任宜蘭縣政府文化局局長，2019年出任輔仁大學博物館學教授，目前是輔大校史室主任、天主教文物館館長。

專長包括博物館管理與行銷、展覽策劃、生態博物館與文化產業、文化政策與文化創意產業、節慶文化與活動管理、社造與村落美學─地方文化、歷史空間再利用等。

台南市美樹館今天舉辦第三屆董監事及館長卸任歡送會。圖／美術館提供
台南市美樹館今天舉辦第三屆董監事及館長卸任歡送會。圖／美術館提供

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