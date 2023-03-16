400包淤泥堆戶外臭氣熏天 新北議員痛批八里汙水處理廠

八里汙水處理廠過去曾偷排廢水、堆置淤泥。新北市議員鄭宇恩說，近日發現處理廠又故態復萌，廠外觀察至少400包淤泥又堆置在廠區，臭氣熏天嚴重影響居民生活品質，也讓十三行等觀光景點蒙上一層臭氣。新北環保局，現場稽查確有貯存汙泥、散發惡臭現象，已依法告發並限期改善。

鄭宇恩說，近日到八里汙水處理廠外發現，外圍大量淤泥一包一包堆置，至少400包，臭氣吸引大量蚊蟲，此外廠區內機器幾乎24小時運轉，影響居民起居。

鄭宇恩批評，北市轄管的八里汙水處理廠長期以來漠視八里鄉親權益，但新北市在接管上也怠惰消極，移交業務從2017年卡關至今，雖然新北市水利局、環保局有常駐人力在八里污水廠，但移交作業牛步，連廠區內堆滿淤泥都視若無睹。

新北環保局說，已在3月15日派員稽查，現場確實有貯存有機性汙泥，該廠稱因初級沉澱池進水渠歲修，需暫時貯存污泥，但經查事業廢棄物貯存點、設施未保持清潔完整，有散發惡臭，已違反廢棄物清理法第36條第1項，及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項規定，已依法告發並限期改善。

環保局說，後續除持續追蹤改善進度，亦將要求北市衛工處善盡督導責任，避免影響當地居民的環境品質。