都更人員跨市開說明會 新北：若損聲譽取消資格

台北市議員耿葳指出，一名男子持印有新北字樣的都更推動人員證件在台北市開說明會，並誘導民眾簽同意書。台北市都更處今天表示，此人行為不妥，已予以告誡。

新北市政府都市更新處則回應，此人於民國110年度取得新北市都市更新推動人員證明，依規定，推動人員是提供新北市社區民眾更新事務的諮詢協助。

新北更新處表示，對於北市議員的質疑，更新處目前正查證中，如果此人違規執行宣導活動，損及新北市政府聲譽，更新處將取消推動人員的資格。

熟悉都更業務的人士研判，有心人士以都更人員名義開說明會或誘導民眾簽同意書，可能是為接案牟利，若成功推動都更，後續能向願意參與都更的人或建商索費，或透過鼓吹居民先成立更新會，藉此賺取補助金，民眾與相關單位應提防。

國民黨台北市議員耿葳透過媒體群組指出，市長蔣萬安上任後推都更5箭新政策，但近期接獲陳情，有不明人士持推動都市更新的證件拜訪民眾，包含住在大安區等處的居民都有遇到此狀況。

耿葳說，此人除有推動都市更新的證件，還誘導居民簽都更同意書，若居民有疑慮，就挨家挨戶遊說拜訪，造成市民困擾，根本是都更蟑螂。詢問台北市都市更新處，發現市府未委託任何單位或建商自行辦理說明會。

她表示，詢問得知此人是新北市府訓練的人員，因新北市也在推危老都更政策，委託民間核發都更推動師及推動員等證件，但獲證人員水準不同，導致有人會持證並假借台北市都更處名義在台北辦說明會，讓居民誤認是由北市府委託辦理。

台北市都更處對此回應，此人是由新北市府培訓宣傳推動都市更新的人員，負責前期整合工作，且非公務員，已向新北市府反映此狀況，並派員向此人明確告知，民眾未了解相關權益情況下，不能散播參與或要求同意任何都市更新計畫等不實訊息。

北市都更處指出，台北市府舉辦都更說明會須由社區聯署達15人以上才能申請，核准後會派專業人士到場說明都更法令及流程、自組更新會等內容。

北市都更處表示，民眾簽訂都更合建契約書及同意書等資料前，應務必瞭解權益並審慎衡酌；相關都更法令，可至官方網站查詢。