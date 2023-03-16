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串連南港、汐止 大坑溪自行車道將施工

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
串連雙北自行車路網南港連接汐止-南港跨越大坑溪自行車道興建工程，即將動工。圖／新工處提供
串連雙北自行車路網南港連接汐止-南港跨越大坑溪自行車道興建工程，即將動工。圖／新工處提供

串連雙北自行車路網南港連接汐止-南港跨越大坑溪自行車道興建工程，即將動工。北市新工處表示，大坑溪右岸新北端，將打除既有牽引樓梯並改善坡度，騎士們可安全騎乘或牽引自行車；大坑溪左岸的台北端，則利用環東大道橋下空間設置自行車道，騎士可避開騎乘在南港區港東街，不再與汽車爭道險象環生。

新工處表示，為提供市民朋友及自行車騎士們安全無虞的友善通行環境，將在北南港與新北汐止交界的大坑溪匯入基隆河處增設跨越大坑溪的自行車道，完成後，大台北地區的基隆河左岸河濱自行車道，將可由新北市的汐止區直接連通至台北市的南港區，使往來雙北的綠色交通更加便捷。

新工處科長郭玉仙表示，南港跨越大坑溪自行車道興建工程，施工範圍位於大坑溪匯入基隆河處附近，自台北市南港區跨越大坑溪至新北市汐止區，興建約4公尺寬獨立橋梁連接雙北河濱自行車路網，進一步推動綠色交通運輸、鼓勵市民朋友使用綠色運具，一併整頓兩岸的環東大道橋下空間、規畫暢通的自行車動線及舒適友善的人行空間。

郭玉仙說，工程已在今年2月22日決標，將於於近期開始施作。大坑溪右岸（新北端）將打除既有牽引樓梯並改善現地坡度，讓騎士們可安全騎乘或牽引自行車；大坑溪左岸（台北端）則利用環東大道橋下空間設置自行車道，避免市民朋友騎乘於南港區的港東街與汽車爭道險象環生。

同時，未來將於環東大道下方空間栽種植栽塑造城市綠意，提供騎乘自行車或是休閒遊憩漫步於此區域的市民朋友享受綠色植物的簇擁及基隆河岸美麗風光。

串連雙北自行車路網南港連接汐止-南港跨越大坑溪自行車道興建工程，即將動工。圖／新工處提供
串連雙北自行車路網南港連接汐止-南港跨越大坑溪自行車道興建工程，即將動工。圖／新工處提供

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