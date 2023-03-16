新北市都更員跨市開說明會 北市：已聯繫核發單位

台北市長蔣萬安上任後提出「都更5箭」新政策，不過北市議員耿葳卻收到民眾陳請，指出有不明人士出示「都市更新推動人員」的證件並召開都更說明會。都更處表示，經查此人是新北市都市更新推動人員，但不是公務員，目前已與該名人士告知不能散播不實訊息，同時也向新北市聯繫相關處置。

耿葳表示，北市超過30年以上老舊建物有64萬戶，占所有戶數72％，也是平均屋齡最高的直轄市。土耳其大地震的畫面怵目驚心，老屋重建更是市府需要迫切處理的問題。

耿葳表示，蔣萬安上任後提出「都更5箭」新政策，其中已公告實施「公辦都更7599專案計畫」更是降低了申請門檻。但她近日已接到三件民眾詢問都更的問題，因為有不明人士出示「都市更新推動人員」的證件並召開都更說明會。

耿葳表示，簡報裡還把台北市政府都市更新處列名，並以話術誘導居民簽下都更同意書，有疑慮的民眾未簽下同意書則是挨家挨戶的遊說拜訪造成居民困擾。但都市更新處並沒有委託任何單位或建商自行辦理都更說明會，北市所有都更說明會都要與更新處申請，而且只要15人連署後就可以申請說明會，更新處會派員親自說明都更程序。

耿葳批評，新北市也在推動危老都更，也允許民間單位自行核發所謂的都更推動師、都更推動員與其證照，但水準跟職業道德參差不齊，又撈過界到台北市假藉北市更新處名義舉辦說明會，讓居民誤以為是市府委託辦理，為避免民眾誤入陷阱，她呼籲更新處依法行政務必揪出害蟲維護自身權益。

都更處表示，北投區、文山區、大安區均有發生此情況，經查此人是新北市都市更新推動人員，但不是公務員，目前已與該名人士告知不能散播不實訊息，也不能要求民眾未瞭解其權益之情況下，同意任何更新計畫，同時已向新北市聯繫相關處置。

都更處提醒，北市所舉辦的法令說明會，須由社區聯署15人以上向更新處申請，更新處亦會派專業人士至地方詳予說明都更法令、流程及自組更新會等疑義。另，民眾在簽署都更合建契約書及同意書等簽定前，請務必瞭解自身權益並審慎衡酌。