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北市服務業年用電92億度 產發局供1億補助汰換舊電器

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
去年北市整體用電量為154.6億度，用電結構主要以工商服務業為主，服務業用電92.4億度，占比約59.8%。圖／聯合報系資料照
去年北市整體用電量為154.6億度，用電結構主要以工商服務業為主，服務業用電92.4億度，占比約59.8%。圖／聯合報系資料照

根據台電統計，去年北市整體用電量達154.6億度，服務業就占59.8%。為鼓勵北市業者汰換老舊電器，產發局將提供補助，包含節能標章燈具、一級能效空調、中央空調，最高可補助汰換金額的50%，補助總金額每年1億元，藉由更換老舊耗能照明燈具、空調設備，以降低能源消耗，預估節電量可達2000萬度，約2座大安森林公園減碳量。

北市產發局指出，去年北市整體用電量為154.6億度，用電結構主要以工商服務業為主，服務業用電92.4億度，占比約59.8%，超過800kW以上之能源大用戶用電達22.6億度，占服務業中的24.5%。

產發局表示，今年持續祭出服務業汰換節能設備補助，總金額1億元，鼓勵北市業者汰換營業場所老舊電器，去年就核准了6000多萬補助，補助順序採送件時間為準，額度有限，可以把握時間準備申請資料。

補助品項包含節能標章燈具，每盞上限500元、一級能效空調，每kW補助2500元、中央空調系統每案最高可補助汰換金額的50%、上限200萬元。同一統編不以申請一次為限，各補助品項可分次申請，只要位於台北市營業場所、法人機構及私立醫院、學校、停車場等皆可申請。

北市 大安森林公園

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