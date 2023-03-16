北市內科交通改善秀成果 幹道通勤時間減5％、堤頂一樣塞

北市交通局今公布內科交通3個月執行計畫改善成果，針對內科區域主次要幹道，包括堤頂大道、港墘路、瑞光路及舊宗路等，利用CVP電信大數據統計，估算平日尖峰小客車平均旅行時間，除堤頂大道無下降，其餘主要道路微幅下降約3%至5%。

議員批評說，58分進步到59分就說有改善，誠意還是不足，且對用路人來說沒有感覺，內科分流上下班方案至今未有下文，無法實質減少私人運具。

為改善內科交通壅塞問題，交通局表示，市長蔣萬安上任後，即親自至現場視察下午尖峰車流狀況，並啟動改善專案，於1月17日成立跨局處府級專案小組，並研擬短、中、長期執行計畫。短期執行重點為增加見警率以淨空路口、提升公共運輸量能使汽機車減量，以及透過交通工程改善車行動線。

交通局指出，計畫包含路邊停車格尖峰實施禁停管制、通勤/直達公車加開12班次、捷運文湖線尖峰加密班次及車廂改裝增加容量、YouBike站位倍增至40站、重要路口增加見警率、路口路段壅塞檢討及時段性禁左標誌改內照式等，3月30日起也會闢駛2線內科快線公車共84班次。

交通局說，北市府透過持續拜會內科發展協會、內科企業、當地里長、土木技師公會及邀請專家學者研商交通及ESG議題等模式，不斷滾動式檢討內科交通改善執行計畫，期以執法、工程及公私合作方式，逐步紓解交通壅塞問題。

交通局提到，後續今年至明年的重點工作，將廣納在地意見，與企業合作，執行計畫有建置科技執法、闢駛北環幹線公車、擴大建置30處智慧號誌及檢討內科道路路型等，推動綠色交通友善企業認證機制，以減少私人運具使用，紓解內科交通。

國民黨議員李明賢說，雖然略有改善，但58分進步到59分就說有改善，誠意還是不足，且對用路人來說沒有感覺，堤頂大道進入國道、市區都是塞，沒有真正解決問題，應具體有效提供誘因執行分流上班、推廣共乘，實質減少內科私人運具才能短期解決塞車。

民進黨議員何孟樺認為，增加公共運具的同時也該做好配套措施，市府先前研議促進內科分流上下班的方案至今未有下文，提供優惠推廣民眾共乘外，也應該搭配針對企業端的離峰通勤誘因，才能短期就立竿見影。內湖許多地方會塞車跟高速公路匝道口不少也有關係，市府也應分進合擊，同時跟中央高公局討論改善上匝道時間的方案，避免讓民眾都塞在匝道口。