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台南北區滑軌特色遊戲場來了！ 環繞65公尺體驗空中滑翔快感
台南北區將有首座滑軌特色遊戲場！文元公園將改造為北區首座滑軌特色遊戲場，擁有總長65公尺的環形滑索，從出發平台直線加速到圓弧曲道及回程的波浪軌道，模擬空中溜索滑翔及雲霄飛車繞行一圈的快感，本月開工，預計今年7月完工，8月對外開放。
北區公所指出，文元公園屬於鄰里公園，面積約0.55公頃，目前遊戲場僅有1座中型舊型遊具及3座搖搖馬，當地里長與居民討論後，為了讓鄰里公園有更多元的遊戲功能，決定營造成喜歡速度感的孩童、家長為遊玩情境主題，在公園中央廣場規畫1座總長65公尺的環形滑軌遊戲場，由市府工務局補助500萬元經費改造。
改造後的遊戲場前後會各有1座橡膠地墊出發平台，軌道由直線加速、圓弧曲道及雙波浪形所組成，滑軌載具採用工業級滑輪，可承重100公斤，以站立姿勢進行溜滑，在加速區下方採用細礫石作為緩衝材料，模擬空中溜索及雲霄飛車的情境。
公所表示，希望藉此讓孩童在遊樂中鍛鍊平衡感與反應能力，特別的玩法將改變鄰里公園的遊玩體驗，另外還新增３人座擺盪鞦韆及彩色帆布遮陽設施，提供不同年齡層遊戲功能及舒適的休閒空間。
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