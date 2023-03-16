多搭大眾運輸…北市闢「內科快線」公車84班次 30日上路

為提升內科大眾運輸效能，北市公運處將於3月30日起，配合內科平日彈性上、下班時間，新闢2線直達內科的快速公車路線，包括「內科快線1」由捷運圓山站發車、「內科快線2」由捷運市政府站發車，採1段票收費並提供轉乘優惠。

目前內科聯外公車，共有73條路線，跳蛙公車12線、內科通勤專車19線、快速公車7線、一班市區公車35線。公運處表示，經觀察內科通勤特性，多數為捷運轉乘公車，因此開闢內科快線1與內科快線2，2線運量占通勤專車39%，結合國道轉運站及捷運站，方便民眾使用。

「內科快線1」起訖點為捷運圓山站至內湖科技園區，服務時段為7時至9時30分，有42班次、18時10分至20時10分，有13班次；「內科快線2」起訖點為捷運市政府站至內湖科技園區，服務時段為為7時至9時30分，有20班次、18時至20時，有9班次。

公運處指出，為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2，2線共計84班次，其中內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘，民眾於首站捷運站乘車後，第二站即為內科站位，快速且直達，屆時投入營運後預期可大幅提升內湖科技園區聯外之公車運能。

公運處說，除了2線快線公車，再加上既有行經內湖科技園區之一般市區公車、內科通勤專車、跳蛙公車及快速公車等，建構內科公車完善路網服務，呼籲通勤內科民眾可多加搭乘公車，便捷又安全。

另外，為提供民眾多元化路線的公車接駁搭乘需求，公運處表示，現已有「跳蛙公車」APP，民眾可依起迄需求自行規劃公車路線，募集至20人以上得優先開通。