快訊

宏都拉斯恐斷交 早與北京外交談判 南美唯一友邦巴拉圭也拉警報

NBA／柯瑞狂飆50分創賽季新高 勇士防守再度崩盤不敵快艇

用ChatGPT寫報告是作弊嗎？他們指出問題癥結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多搭大眾運輸…北市闢「內科快線」公車84班次 30日上路

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2快速公車，2線共計84班次，其中內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。圖／北市交通局提供
為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2快速公車，2線共計84班次，其中內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。圖／北市交通局提供

為提升內科大眾運輸效能，北市公運處將於3月30日起，配合內科平日彈性上、下班時間，新闢2線直達內科的快速公車路線，包括「內科快線1」由捷運圓山站發車、「內科快線2」由捷運市政府站發車，採1段票收費並提供轉乘優惠。

目前內科聯外公車，共有73條路線，跳蛙公車12線、內科通勤專車19線、快速公車7線、一班市區公車35線。公運處表示，經觀察內科通勤特性，多數為捷運轉乘公車，因此開闢內科快線1與內科快線2，2線運量占通勤專車39%，結合國道轉運站及捷運站，方便民眾使用。

「內科快線1」起訖點為捷運圓山站至內湖科技園區，服務時段為7時至9時30分，有42班次、18時10分至20時10分，有13班次；「內科快線2」起訖點為捷運市政府站至內湖科技園區，服務時段為為7時至9時30分，有20班次、18時至20時，有9班次。

公運處指出，為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2，2線共計84班次，其中內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘，民眾於首站捷運站乘車後，第二站即為內科站位，快速且直達，屆時投入營運後預期可大幅提升內湖科技園區聯外之公車運能。

公運處說，除了2線快線公車，再加上既有行經內湖科技園區之一般市區公車、內科通勤專車、跳蛙公車及快速公車等，建構內科公車完善路網服務，呼籲通勤內科民眾可多加搭乘公車，便捷又安全。

另外，為提供民眾多元化路線的公車接駁搭乘需求，公運處表示，現已有「跳蛙公車」APP，民眾可依起迄需求自行規劃公車路線，募集至20人以上得優先開通。

內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。圖／北市交通局提供
內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。圖／北市交通局提供
為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2快速公車，2線共計84班次，其中內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。圖／北市交通局提供
為強化轉乘接駁服務，新闢內科快線1及內科快線2快速公車，2線共計84班次，其中內科快線1最密班距為3分鐘，內科快線2最密班距為5分鐘。圖／北市交通局提供

內湖科技園區 捷運

延伸閱讀

持續擴檢掃蕩不法 北市中山警7天逮60人

北市設立首座電動公車快充站 20分鐘可充電80%

街頭見母子舉雙手罰跪 北市：小孩爸消極不配合 今為母子聲請保護令

南韓口罩令再鬆綁！20日起搭大眾運輸免戴 「這些場所」仍需要

相關新聞

北市內科交通改善秀成果 幹道通勤時間減5％、堤頂一樣塞

北市交通局今公布內科交通3個月執行計畫改善成果，針對內科區域主次要幹道，包括堤頂大道、港墘路、瑞光路及舊宗路等，利用CV...

北市服務業年用電92億度 產發局供1億補助汰換舊電器

根據台電統計，去年北市整體用電量達154.6億度，服務業就占59.8%。為鼓勵北市業者汰換老舊電器，產發局將提供補助，包...

台南北區滑軌特色遊戲場來了！ 環繞65公尺體驗空中滑翔快感

台南北區將有首座滑軌特色遊戲場！文元公園將改造為北區首座滑軌特色遊戲場，擁有總長65公尺的環形滑索，從出發平台直線加速到...

多搭大眾運輸…北市闢「內科快線」公車84班次 30日上路

為提升內科大眾運輸效能，北市公運處將於3月30日起，配合內科平日彈性上、下班時間，新闢2線直達內科的快速公車路線，包括「...

傳唱客家山歌 新北府今年重編4曲

新北市政府客家局為傳承山歌客家文化精髓，今年重新編曲4首客家山歌教學示範帶及廣播檔，自即日起正式上線，客家鄉親或一般市民...

北海岸時尚藝術季登場 漁人碼頭、富基漁港展時尚秀

新北市府今舉行「2023北海岸時尚藝術季」發布會，4月8日在淡水漁人碼頭遊艇碼頭舉行新型態時裝秀，4月22日至5月27日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦