傳唱客家山歌 新北府今年重編4曲

新北市政府客家局為傳承山歌客家文化精髓，今年重新編曲4首客家山歌教學示範帶及廣播檔，自即日起正式上線，客家鄉親或一般市民皆前往新北市客家文化典藏資料庫網站下載練唱，傳唱客家山歌。

客家局表示，客家山歌是客家文化的精髓之一，客家先民留下的寶貴精神財富，是客家人長期生活中積澱的寶貴非物質文化遺產，是客家文化的重要標誌。北台灣的客家山歌以老山歌、山歌子、平板3種山歌最為普遍，曲調更有「九腔十八調」之眾，豐富而多元。題材包括了勞動歌、勸世歌、行業歌等。客家山歌更是維繫客家人共同記憶與情感，凝聚家人意志的途徑。

客家局去年起重新編曲客家山歌教學示範教材3首，含客家山歌老山歌曲調、客家山歌平板曲調及客語童謠來去新北市等；今年重新編曲4首，含客家山歌子曲調《少年讀書愛用心》、客家平板曲調《好好做事好將來》、客家小調《桃花開》及傳統歌謠《挑擔歌》等4首歌謠等，製作音樂帶及伴奏帶，曲風歌詞兼具勵志與客家精神。

另為型塑此4首客家山歌成為新北市客家族群新符碼，教材無償提供市境內幼兒園、國中小、高中學生及客屬社團教學使用，並擇定重要活動中邀集市民朋友千人或萬人合唱，展現客家鄉親大團結，以及血濃於水的情感。

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