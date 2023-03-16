北海岸時尚藝術季登場 漁人碼頭、富基漁港展時尚秀

新北市府今舉行「2023北海岸時尚藝術季」發布會，4月8日在淡水漁人碼頭遊艇碼頭舉行新型態時裝秀，4月22日至5月27日在富基漁港舉辦「輔大織品服裝學院時尚展覽」；5月13日則在富基漁港舉辦「院校街舞大賽」。另從4月1日起至5月31日於淡水漁人碼頭及富基漁港設置擴增實境，並推出期間限定優惠活動。

新北市農業局長李玟表示，農業局致力於推動「嗨漁港」計畫，翻轉漁港及發展漁港多元化，今年北海岸時尚藝術季首度結合時裝界盛事「台北時裝週」，帶動當地漁港觀光休閒經濟的同時，亦提供設計師及青年學子發光發熱的舞台，期望與青年學子、環境生態、在地攤商及漁民共榮共好。

今年北海岸時尚藝術季由享有「針織女王」美譽的設計師潘怡良主導策展，首度將台北時裝週GIOIA PAN品牌秀移師到淡水漁人碼頭遊艇碼頭進行發表，結合遊艇、娛樂漁船及夕陽美景打造時尚、漁業及海洋融合的時尚秀，以海洋為主題進行二創設計，讓虛擬人物穿上設計師專屬服飾，配合大型國際時尚伸展台，打造新型態時裝秀。展演由凱渥名模王心恬領軍模特兒群演繹最新時尚服裝。

另外，今年北海岸時尚藝術季於5月13日舉行富基漁港院校街舞大賽，將由大專院校具有街舞潛力之青年街舞團隊，到漁港參加一場有別於傳統街舞場地的比賽。輔仁大學織品服裝學院青年設計師以海洋生態為主題並融合環保素材製作的畢業作品，除了4月8日將在時裝秀中由模特兒走秀展出，4月22日至5月27日也會在富基漁港以時尚展覽形式展示。

農業局表示，4月8日在漁人碼頭時裝秀，下午開始在舞台旁設置精品時尚市集，計有精品香氛品牌NAMUA、精緻茶飲品牌等近20家時尚商家，另也安排當紅新秀歌手陳華及胡恂舞現場演唱。

本次活動推出免費體驗搭乘娛樂漁船的活動，3月19日前民眾在新北市農業局「稼日蒔光」臉書專頁貼文按讚追蹤及完成相關步驟即可獲得抽獎資格，中獎者可攜伴1名於4月8日當日免費搭乘娛樂漁船欣賞漁人碼頭美景，將抽出20位。

「稼日蒔光」粉專：https://www.facebook.com/agr.ntpc/