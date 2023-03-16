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2023新北春紛節倒數2天 花朵舞台及三大市集搶先曝光

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
春紛地圖，活動邀集了三大品牌市集，打造百攤春日市集。圖／新北高灘處提供
春紛地圖，活動邀集了三大品牌市集，打造百攤春日市集。圖／新北高灘處提供

「新北春紛節」將於18至19日於新北大都會公園登場，現場花朵造型舞台今已搶先曝光，營造濃濃春分氣息。此外，今也公布活動現場春日市集「特色攤位」，打造兩日限定的浪漫野餐氛圍，讓民眾帶著野餐墊，感受好聽、好玩、好逛的野餐春遊。

高灘處張修銘處長表示，這次以春紛花園的概念打造花朵舞台，設計團隊是由獲金鐘獎肯定的李信興帶領「調皮工作室」團隊操刀，舞台周邊還有許多裝置藝術，讓民眾白天夜晚都好拍。

跟舞台搭配的精彩表演，有首日「金獎之夜」及第二日「國際之夜」，由多位金曲藝人國際知名樂手接力演出，還有金曲神秘新人?te壞特，及金曲唱作小天后孫盛希帶來「希式風格」狂想曲作為壓軸將活動帶向最高潮；現場也有多場Swing Dance教學，民眾可一起搖擺漫舞。

高灘處指出，現場還邀集三大品牌，打造百攤春日市集，「愛手創」結合文創與手創，特色品牌具有青創思維；「水水文創」同樣也是文青必訪；「有趣市集」則匯集35間餐飲品牌和15台型格餐車，多款春紛節限定餐飲，展現富饒春日氣息。

另外，「星馬快餐」的道地海南雞飯，還有師大爆紅韓系甜食「春日糖餅」、型格餐車「方人也鮮奶麻糬研究室」，「Relay Juicetail」玫瑰鮮花草莓調酒，適合在草地上浪漫享受一下微醺的美好。

高灘處提到，春紛節也推廣永續循環，「ACC永續行銷」使用的永續木展架由廢棄塑膠回收製成，現場也展示各種永續生活設計品牌；同時也和環保餐具「青瓢」合作，現場提供餐具出租服務，部分攤位也提供自備環保容器折扣優惠，鼓勵民眾減少使用一次性餐具。

高灘處表示，活動現場還有免費限時限量的精美小禮，凡是到場穿著波西米亞風或春天花朵的服飾、飾品，就有機會獲得限量的春花綻放髮帶或波希米亞羽毛頭飾，每日限量1000份；「春天來了必備野餐墊」每日限量500份發送給民眾免費領取；19日晚上更有「春神選拔」，最美春神將獲得萬元百貨公司商品禮券。

張修銘提醒，活動會場位於三重捷運站旁，民眾可多搭乘大眾交通運輸前往，另周邊也有多處停車場，方便民眾停車。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

高灘處鼓勵民眾帶著野餐墊參與春紛節，體驗春天輕旅行。圖／新北高灘處提供
高灘處鼓勵民眾帶著野餐墊參與春紛節，體驗春天輕旅行。圖／新北高灘處提供
高灘處鼓勵民眾帶著野餐墊參與春紛節，體驗春天輕旅行。圖／新北高灘處提供
高灘處鼓勵民眾帶著野餐墊參與春紛節，體驗春天輕旅行。圖／新北高灘處提供

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