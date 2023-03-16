環狀線南環段670A標 88億發包

台北捷運環狀線因缺工缺料、物料上漲等，發包不順利，不過南環段出現曙光。北市捷運局昨表示，滾動調整工程預算，貼近市場行情，提高廠商投標意願，工程範圍自北捷文湖線動物園站起至文山區公所旁的「CF670A區段標」工程順利發包，金額88億，簽約後最快今年6月開工。

北市主計處統計，北市捷運局目前共有4項捷運工程興建中，萬大線第一期及信義線東延段工程，至去年底進度分別為64.3%及69%，均達預定進度，萬大線第二期、環狀線北環段及南環段2項工程，仍處發包、施工階段。

南環段昨以88億發包，捷運局表示，過去因為原670A標與670標合併發包，但多次流標後並檢討標案規模，最後決定縮小規模另行招標，原670A標金額約59億，調整至目前88億預算金額。

捷運局表示，南環段CF670A區段標工程，沿線共設2座地下車站（Y01站至Y1A站） 及2段潛盾隧道。歷經4次公告招標流標，於2月17日再次開標，經3月6日辦理評選結果，投標廠商大陸工程公司評分合格符合最有利標資格，昨決標後，即可完成簽約程序。

捷運局說，南環段路線起點自文湖線木柵動物園站起採地下方式，沿新光路二段南轉穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路、秀明路一段再接木柵路、穿越景美溪沿遠東工業區旁防汛道路，續西行於民權路至環狀線第一階段路線大坪林Y06站東側銜接，全長約5.9公里。

捷運局說，未來南環段完工後，將增加台北市文山區與新北市新店區的交通便利性，並可銜接已通車環狀線第一階段、松山新店線和文湖線，縮短前往中和、板橋及內湖的距離，擴大雙北經濟生活圈及提供通勤機動性。