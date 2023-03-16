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蔣萬安社宅新政 推1個月鑑賞期

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（右）昨天出席北市信義區松信社會住宅新建工程開工動土典禮，聽取都發局人員介紹工程簡報。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）昨天出席北市信義區松信社會住宅新建工程開工動土典禮，聽取都發局人員介紹工程簡報。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布兩項社宅新政，包括新蓋社宅將嚴格控管品質，將有第三方單位採用紅外線儀、針孔等高科技驗屋，且租客有1個月鑑賞期，若住不滿意可退租，首適用在即將5月開放入住的莒光社宅。議員認為，一個月鑑賞期能減輕民眾負擔，也要持續修正社宅常見缺失。

蔣萬安昨主持信義區松信社會住宅開工，宣示北市持續朝社宅8年5萬戶目標努力，目前正施工的社宅有7602戶，已經完工有6520戶，北市府會持續朝5萬戶這方向前進，能夠積極落實北市府居住正義的決心。

蔣萬安提到，北市府會優化相關社宅興建SOP，包括施工期間強化三級品管、監造，還有針對常發生缺失部分納入驗收，強化驗屋驗收控管品質機制，不僅是興建，還有品質提升。

北市都發局專委魏國忠表示，北市府將比照民間建案，找私人機構驗屋單位，針對使用上較隱蔽部分採高科技儀器，例如紅外線顯像、針孔等，看水管是否有混凝土殘渣等外觀看不到的問題，進而驗收改善。

至於1個月鑑賞期去適應居住模式，魏國忠表示，如果住1個月沒問題就可以續約，但如果住不滿意可以退租。至於退租的空屋會由輪候的民眾遞補上，退租的住戶也可以再去排隊抽籤其他社宅。

魏國忠表示，目前這兩項社宅新政將會從莒光社宅開始適用，目前莒光社宅已經登記抽籤完畢，正驗收階段，預計4月底開始簽約，今年5月就會開放租戶入住，租戶就可以開始有1個月鑑賞期，住滿意1個月後才正式續租。北市預計今年將有7處新蓋社宅陸續完工開放租住，陸續適用新的機制。

國民黨議員游淑慧、李明賢對1個月鑑賞期樂觀其成，北市社宅供不應求，中籤率低，如果不想住可以讓候補的人入住，加上有些人退租不一定是品質問題，而是因為家庭異動，政府應該要做有良心的房東，要有公益性，也不需要扣房租，政府就是要減輕民眾負擔。

民進黨議員陳怡君認為，社宅最基本的要求就是不能漏水、設計不要有公安疑慮，北市府要增加第三方單位驗收，也應該要針對最常發生的缺失問題，從設計面去修正。

社宅 議員

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