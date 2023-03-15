新北推動板樹醫養園區 蘇巧慧盼與市府共同努力

因應高齡化社會需求，新北市府今表示將推動板樹醫養園區政策，也配合中央興建社宅，選定樹林體育園區周邊二處基地辦理都市計畫變更作業，未來將打造社宅、醫動養園區。立委蘇巧慧今表示，樹林醫養專區計畫幾經延宕，今看到新北市府允諾配合中央協助辦理都市計畫變更表示肯定，期盼往後與市府共同推動醫養專區。

為提升樹林鶯歌地區長照量能，立法委員蘇巧慧與市議員陳世榮自2019年開始推動樹林醫養專區，爭取在板橋樹林交界處，設立全台首座「醫養專區暨社會住宅」。蘇巧慧今表示，樹林醫養專區計畫幾經延宕，至今針對樹林醫養專區共同營運方式，新北市府與中央仍沒有共識。看到新北市府今日允諾配合中央計畫，協助辦理都市計畫變更，她表示肯定，也期盼往後與市府共同推動醫養專區。

蘇巧慧表示，為因應人口老化與住宅需求，她自2019年開始推動「醫養專區暨社會住宅」。蘇巧慧說，她也曾就此議題質詢衛福部長薛瑞元並獲得認同，承諾積極協助。

蘇巧慧說，新北市是長照高度需求地區，她肯定新北市府如今允諾配合中央計畫，協助辦理都市計畫變更。蘇巧慧表示，希望未來新北市府持續與中央攜手推動醫養專區、提升新北長照量能、增進新北市民福祉。