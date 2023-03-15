快訊

末日博士羅比尼：瑞士信貸大到不能倒 卻也可能大到不能救

併校前奏曲？ 馬偕護校、真理大學董事會擬合併

全英公開賽／挑戰第4冠開紅盤 戴資穎輕取韓將奪對戰7連勝

淡北道路調整預算書圖 新北再啟動招標程序

中央社／ 新北15日電

淡北道路工程第1次招標於2月流標，新北市政府因應缺工缺料等問題完成檢討修正後，明天將再啟動招標程序，舉辦邀標說明會，期待廠商參與並能順利決標，趕在年底前開工。

新北市政府工務局表示，淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市北投大度路，全長5.45公里，總工程經費新台幣44.69億餘元，但於2月9日首次開標，因未有廠商投標而流標。

工務局表示，已指示新工處分析廠商不願投標的原因，在符合市場行情下，適度修正招標文件再次上網招標，讓淡水居民殷切期盼的救命道路能夠順利招標。

新工處發布新聞稿表示，根據潛在廠商反映，目前國內營建市場仍受缺工缺料影響，包括原物料價格上漲、營建人才流失等困境，不但施工工班難找，更需要花時間與施作地下段工程的專業團隊洽談合作事宜。此外，工區位於淡水河與捷運淡水線間，進出動線受限，不利機具材料運送。

新工處指出，依廠商意見、參考其他公共工程案例，以及市場訪價重新檢討淡北道路預算書圖，包括規劃增設跨捷運施工便橋及調整專業廠商資格等招標文件內容，將於3月16日召開邀標說明會，邀請國內優質營造廠商參與招標。

新工處科長洪意晴向中央社記者表示，經預算等項目重新調整後，明天再啟動招標程序，待說明會後進行招標文件檢討修正，預計約2週後上網公告，經60天等標期後進行廠商評選，如果順利決標，得標廠商也需進行4到6個月的先期作業，最快可能趕在年底前開工，工期60個月，力拚117年底完工通車。

淡水河

延伸閱讀

單親女去年臉書發文尋母 感謝新北警主動採集DNA尋親

新北角頭母喪出殯千人參加 警方強勢監控查獲通緝、帶刀13人

新北身心障礙青年赴美藝術文化交流 侯友宜授旗勉勵

補足社安網漏洞 新北建立區級社福整合平台接住弱勢家庭

相關新聞

北市青年公園「風雨籃球場」斥資千萬 無法遮風避雨害滑倒挨批

台北市政府斥資近千萬預算，於青年公園打造首座「風雨籃球場」，在雨天也能運動；有民眾陳情，風雨籃球場根本無法遮風避雨，外頭...

不怕有租霸！蔣萬安社宅新政推1個月鑑賞期、第三方驗屋

台北市長蔣萬安上任將滿三個月，今主持信義區松信社會住宅開工，除宣示台北市持續蓋社宅，並持續朝社宅八年五萬戶目標努力，今天...

氣炸登山客！ 小金瓜露頭步道 竟成越野機車練習場

位在新北市瑞芳區的小金瓜露頭，沿途綠意盎然、空氣清新，可遠眺北海岸風光，吸引不少網美到此登山打卡。但日前民眾悠閒在此爬山...

新北貢寮公墓聯外道路狹小 清明連假免費接駁車

雖然離清明節還有兩個禮拜左右的時間，貢寮區公所清明節掃墓措施已經出爐，將在4月3日到4月5日連續三天在增設五處服務站，另因公墓聯外道路狹小，將進行一連三天的交通管制...

新北貢寮長者日本舞展現學習成果 樂齡活力護健康

新北市社區工作者協會木棉紅據點服務的一群阿公阿嬤，在協會的多元課程引導下，今(15)日一展學習成果，身穿日本和服跳起正宗的日本舞有模有樣...

新北十大影響力人物 汐止女力傅玲玉推環境永續

擺脫淹水、翻轉髒亂環境，打造一處大片森林休憩步道，成為宜居的好地方，汐止區中正社區發展協會前理事長傅玲玉，長久以來帶著居民一起將基隆河沿線步道綠美化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦