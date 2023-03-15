淡北道路調整預算書圖 新北再啟動招標程序

淡北道路工程第1次招標於2月流標，新北市政府因應缺工缺料等問題完成檢討修正後，明天將再啟動招標程序，舉辦邀標說明會，期待廠商參與並能順利決標，趕在年底前開工。

新北市政府工務局表示，淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市北投大度路，全長5.45公里，總工程經費新台幣44.69億餘元，但於2月9日首次開標，因未有廠商投標而流標。

工務局表示，已指示新工處分析廠商不願投標的原因，在符合市場行情下，適度修正招標文件再次上網招標，讓淡水居民殷切期盼的救命道路能夠順利招標。

新工處發布新聞稿表示，根據潛在廠商反映，目前國內營建市場仍受缺工缺料影響，包括原物料價格上漲、營建人才流失等困境，不但施工工班難找，更需要花時間與施作地下段工程的專業團隊洽談合作事宜。此外，工區位於淡水河與捷運淡水線間，進出動線受限，不利機具材料運送。

新工處指出，依廠商意見、參考其他公共工程案例，以及市場訪價重新檢討淡北道路預算書圖，包括規劃增設跨捷運施工便橋及調整專業廠商資格等招標文件內容，將於3月16日召開邀標說明會，邀請國內優質營造廠商參與招標。

新工處科長洪意晴向中央社記者表示，經預算等項目重新調整後，明天再啟動招標程序，待說明會後進行招標文件檢討修正，預計約2週後上網公告，經60天等標期後進行廠商評選，如果順利決標，得標廠商也需進行4到6個月的先期作業，最快可能趕在年底前開工，工期60個月，力拚117年底完工通車。