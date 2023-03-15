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檢討老翁伴屍悲劇 新北：結合民力建構預警系統

中央社／ 新北15日電

新北市中和發生一家4口3人死亡、老翁獨自伴屍悲劇；社會局今天表示，將建立獨居長者通報暨資源整合中心，由各區長結合鄰里長成為守護員，建立預警系統及早發現潛在風險家庭。

新北市中和區2月發生身心障礙家庭一家4口，主要照顧者的高齡母親與2名兒子共3人死亡，獨留失智高齡老父長時間伴屍的悲劇。眾多民代檢討市府「社會安全網」出現破洞，無法及時掌握資訊才發生憾事。

市府社會局長張錦麗今天在市政會議專案報告表示，針對這起悲劇，將結合民力建構「全齡高風險家庭整合型安全網」，除增加服務據點也強化鄰里長通報機制，並請29區區長每月召開會報，針對獨居長者加強管控風險。

張錦麗接受中央社記者訪問表示，以往市府社會安全網著重兒童與少年保護，家暴等案件也有風險控管的評估機制，讓防阻率達到92%；但新北初估有10萬名獨居老人，除社工人力不足，也受限中央管控家庭福利服務系統資訊，並未與地方政府資訊介接，市府難全面掌握獨老等潛在風險家庭的背景。

張錦麗分析，鄰里長雖受民眾信任，但也不易進入都會型社區；社會局鼓勵社區、教會、人民團體、里辦公處辦關懷據點，讓獨老走出家門參加活動與交誼，讓健康受到照顧。

衛生局專門委員陳玉澤接受電訪表示，社區鄰里有信任基礎，可相互照顧與看護、救助。以老化嚴重的平溪區為例，1/3是長者，約100多名失智長者。居民會將備份鑰匙寄放在友善商家，協助長者解決忘記帶鑰匙的窘境。

陳玉澤說，今年將在板橋區選定2處公寓大廈管委會試辦照護網絡，開辦社區關懷據點，讓長者都能安心在熟悉的社區中安老。

民進黨籍市議員張嘉玲日前透過臉書（Facebook）表示，高齡主要照顧者自己都需要被照顧，怎有能力照顧家人。她要求市府整合社政、公衛、民政、警政系統，列管脆弱家庭或個案管理，多運用社區鄰里間的民力、加強訓練、關懷頻率與通報，以彌補長照與社會安全網的不足。

獨居老人 失智 長照 社工

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