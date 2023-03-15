新北十大影響力人物 汐止女力傅玲玉推環境永續

擺脫淹水、翻轉髒亂環境，打造一處大片森林休憩步道，成為宜居的好地方，汐止區中正社區發展協會前理事長傅玲玉，長久以來帶著居民一起將基隆河沿線步道綠美化，打造出綠色廊道、生態園區，還有會呼吸的道路，這也讓她獲選為新北十大影響力人物。

新北影響力，在提名57位中，挑選出十位，傅玲玉脫穎而出，成為汐止女力代表，他居住的禮門里，在歷經多次水患，家園重創，當時擔任里長的他，就帶著居民一起清理家園，一步步將環境翻轉，讓一塊塊的荒地、髒亂地，成了居民的後花園，休憩散步的好去處，緊鄰高速公路、基隆河畔，這裡是汐止的大門面，從生態園去進來的綠色廊道，很具有代表性，民眾很喜歡。

中正社區發展協會前理事長傅玲玉說，新北市影響力人物並不是只有對環境，應該也是有人，因為環境再好也要有人去經營，禮門里的志工真的很了不起，很多人都在問，為什麼志工出來工作都開開心心的，這也印證說，大家將這個功勞還有成就不是自己一個人、也不是里長的，而是有參與工作的每一個人，志工們認為都有自己的任務在，環境在變好就有成就感，代表大家跟這塊土地都息息相關，為居住生活環境在付出。

傅玲玉指出，早期有聽到林務局宣導一人一生一定要種一棵樹，這樣溫度才會降下來，里長跟著推廣開始種了非常多的樹，現在森林區生態區這麼多樹，每一棵都是號召志工居民一起種下來，還有每個人也認養一棵樹，現在小樹已經成樹又成林了，現在大家很喜歡在這裡散步。

傅玲玉表示，但是水源一直是頭痛的問題，所以，在100年的時候，剛好禮門里得到低碳中心辦的七項比賽，得到六項第一、一項優等，低碳中心發了300萬，就想說在這裡做會呼吸的道路可以儲水，裡面有濾石，空氣會進去透過濾石淨化，另外，底下做了兩條水溝，連結起來變成兩座水庫，也發現裡頭的水竟然有辦法澆溉這附近大大小小的樹木，這裡的生態變的非常好。

持續推動環保低碳永續，會呼吸的道路，是傅玲玉很有成就感的代表作，以水樸滿的概念，在底下做了兩個集水井，不但能達到降溫的效果，存的水還能應付一大片的森林生態園區的植物澆水用，這一點也讓他走出國際，參加了大大小小的水環境論壇分享經驗。