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新北貢寮長者日本舞展現學習成果 樂齡活力護健康

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
新北市社區工作者協會木棉紅據點服務的一群阿公阿嬤跳起正宗的日本舞有模有樣，展現屬於貢寮地區的樂齡生活與活力。 圖／觀天下有線電視提供
新北市社區工作者協會木棉紅據點服務的一群阿公阿嬤跳起正宗的日本舞有模有樣，展現屬於貢寮地區的樂齡生活與活力。 圖／觀天下有線電視提供

新北市社區工作者協會木棉紅據點服務的一群阿公阿嬤，在協會的多元課程引導下，今(15)日一展學習成果，身穿日本和服跳起正宗的日本舞有模有樣，貢寮區區長柯建輝和遠道而來的板新社區發展協會的志工團隊，也來和長者一起同樂，展現屬於貢寮地區的樂齡生活與活力。

木棉紅據點在貢寮地區耕耘已久，主要提供在地長者多元學習及健康促進活動，延緩老化，今天還有板橋來的一群社區志工，以及貢寮區區長柯建輝和據點長者一起同樂，除了齊跳正宗的日本舞，還完成甜米糕製作以及協助打飯包便當後，在社區夥伴陪同下送餐給鄰近的10位獨居弱勢長輩，並送上剛出爐甜米糕。

新北市社區工作者協會黃寧秋表示，成立於2005年的木棉紅據點是貢寮區設置最早、服務最久、涵蓋貢寮區範圍最廣的團隊，除了提供多元活潑創意的健康促進活動，每周也提供社區共餐和老人送餐服務，幫助貢寮區一般長者延緩老化，也幫助弱勢長者獲得營養餐食與所需協助。

貢寮區區長柯建輝說，今天是社區工作者協會辦理的老人共餐，還有板新社區發展協會志工伙伴一起來和長者同樂，讓據點長輩展現不同的樂齡活力，未來對於貢寮地區長者，也會提供更多健康促進活動，讓長者延緩老化，維持身體健康。

貢寮

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