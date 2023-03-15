新北貢寮長者日本舞展現學習成果 樂齡活力護健康

新北市社區工作者協會木棉紅據點服務的一群阿公阿嬤，在協會的多元課程引導下，今(15)日一展學習成果，身穿日本和服跳起正宗的日本舞有模有樣，貢寮區區長柯建輝和遠道而來的板新社區發展協會的志工團隊，也來和長者一起同樂，展現屬於貢寮地區的樂齡生活與活力。

木棉紅據點在貢寮地區耕耘已久，主要提供在地長者多元學習及健康促進活動，延緩老化，今天還有板橋來的一群社區志工，以及貢寮區區長柯建輝和據點長者一起同樂，除了齊跳正宗的日本舞，還完成甜米糕製作以及協助打飯包便當後，在社區夥伴陪同下送餐給鄰近的10位獨居弱勢長輩，並送上剛出爐甜米糕。

新北市社區工作者協會黃寧秋表示，成立於2005年的木棉紅據點是貢寮區設置最早、服務最久、涵蓋貢寮區範圍最廣的團隊，除了提供多元活潑創意的健康促進活動，每周也提供社區共餐和老人送餐服務，幫助貢寮區一般長者延緩老化，也幫助弱勢長者獲得營養餐食與所需協助。

貢寮區區長柯建輝說，今天是社區工作者協會辦理的老人共餐，還有板新社區發展協會志工伙伴一起來和長者同樂，讓據點長輩展現不同的樂齡活力，未來對於貢寮地區長者，也會提供更多健康促進活動，讓長者延緩老化，維持身體健康。