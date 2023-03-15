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新北貢寮公墓聯外道路狹小 清明連假免費接駁車

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所清明節掃墓措施已經出爐，第九公墓4月5日有提供兩班次免費接駁車，請民眾要配合相關交通管制措施。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所清明節掃墓措施已經出爐，第九公墓4月5日有提供兩班次免費接駁車，請民眾要配合相關交通管制措施。 圖／觀天下有線電視提供

雖然離清明節還有兩個禮拜左右的時間，貢寮區公所清明節掃墓措施已經出爐，將在4月3日到4月5日連續三天在增設五處服務站，另因公墓聯外道路狹小，將進行一連三天的交通管制，第九公墓4月5日有提供兩班次免費接駁車，請民眾要配合相關交通管制措施。

雖然清明節還沒到，但貢寮地區這幾天已經陸續有掃墓人潮，或許是想趁著好天氣提前來慎終追遠，道路兩側都有車輛停放，貢寮區公所清明掃墓措施也出爐，將於4月3日到5日，在五個公墓設置掃墓服務站，另第九公墓4月5日當天有提供兩班次免費接駁車，請民眾多加利用，以避免塞車之苦。

貢寮區區長柯建輝說，因各公墓的聯外道路較狹小，因此也有規劃停車動線，請民眾可以多加配合，另外也會進行交通管制，希望讓民眾可以安心慎終追遠，另外公墓也提供紙錢和雜草集中焚燒處，環保又安全，請民眾多加利用。

貢寮 清明節 塞車

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