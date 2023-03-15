歷經4次流標 環狀線南環段今發包6月動工

台北捷運環狀線因卻工缺料、物料上漲等狀況，發包不順利，不過南環段出現曙光。北市捷運局今表示，因工期合理性並滾動調整工程預算貼近市場行情，提高廠商投標意願，工程範圍自北捷文湖線動物園站起至文山區公所旁的「CF670A區段標」工程順利發包，將依規定完成簽約作業後，最快將於今年6月開工。

捷運局表示，環狀線南環段CF670A區段標工程，沿線共設2座地下車站（Y01站至Y1A站） 及2段潛盾隧道。歷經4次公告招標流標，於2月17日再次開標，經3月6日辦理評選結果，投標廠商大陸工程公司評分合格符合最有利標資格，並於今日決標後，即可完成簽約程序。

捷運局說明，環狀線南環段路線起點自文湖線木柵動物園站起採地下方式，沿新光路二段南轉穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路、秀明路一段再接木柵路、穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路至環狀線第一階段路線大坪林Y06站東側銜接，全長約5.9公里。

該段共設置Y01、Y1A、Y2A、Y03、Y04及Y05站等6座地下車站、6段潛盾隧道，包含土木建築、水電環控、電梯電扶梯等工程，除地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘以潛盾工法施作，分為CF670及CF670A共計2個區段標施作。

捷運局指出，因受Covid-19疫情、缺工缺料、國內工程量飽和、國際情勢及通膨等國內外不利因素夾擊影響，該標案積極邀請優良廠商踴躍參與捷運工程標案，並廣納工程會、廉政平台及新北市政府等相關單位意見，視各標工程環境務實檢討招標文件及工期合理性並滾動調整工程預算貼近市場行情，以提高廠商投標意願，終於於今年突破環狀線南環段招標困境。