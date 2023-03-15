新北身心障礙青年赴美藝術文化交流 侯友宜授旗勉勵

新北市身心障礙青年獲邀至美國德州達拉斯，開始為期3周的藝術文化交流，新北市長侯友宜今天授旗給予勉勵，由團長陳弈宏代表接受。這次訪美活動係由板信商業銀行為響應好日子愛心大平台，捐贈100萬元支持社會參與、放眼國際；訪問團也回贈兩幅畫作獨角仙和貓頭鷹，象徵不畏艱難、勇敢前行。

台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君表示，身心障礙者雖然心智或行為發展與一般人不同，但實際上每位身心障礙者都有多元發展的潛能，需要長期的關懷，並經過適當的培力，自會展現出令人驚艷的成果。

陳穎君說，協會帶領這群青年走進社區，參與淡水女路相關活動，探索馬偕博士來台行醫、推動女子首學；也深入原鄉，與烏來忠治部落泰雅族藝術共創；更連結筋絡保健達人學習按摩技巧，希能傳承。

陳穎君說，這次訪美，感謝樂齡舞蹈向鳴德老師，居間穿梭，促成僑胞、德州大學達拉斯分校、微軟公司及達拉斯聖心堂等一連串藝術展覽、分享、交流。

板信商業銀行總經理方嘉男表示，身為在地企業，力行ESG，3年前成立企業志工，響應好日子愛心大平台，如弱勢家庭急難救助、愛兒包、防疫專案等，累計贊助達千萬元。此次捐贈100萬元，希望這群極具創作潛能的身心障礙青年，有機會出國訪問，不僅有城市文化交流，也能開拓視野，轉為持續創作的動能。