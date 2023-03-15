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新北身心障礙青年赴美藝術文化交流 侯友宜授旗勉勵

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（左三）為新北身心障礙青年赴美藝術文化交流訪問團授旗，由團長陳弈宏（左四）代表接受。圖／新北市社會局提供
新北市長侯友宜（左三）為新北身心障礙青年赴美藝術文化交流訪問團授旗，由團長陳弈宏（左四）代表接受。圖／新北市社會局提供

新北市身心障礙青年獲邀至美國德州達拉斯，開始為期3周的藝術文化交流，新北市長侯友宜今天授旗給予勉勵，由團長陳弈宏代表接受。這次訪美活動係由板信商業銀行為響應好日子愛心大平台，捐贈100萬元支持社會參與、放眼國際；訪問團也回贈兩幅畫作獨角仙和貓頭鷹，象徵不畏艱難、勇敢前行。

台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君表示，身心障礙者雖然心智或行為發展與一般人不同，但實際上每位身心障礙者都有多元發展的潛能，需要長期的關懷，並經過適當的培力，自會展現出令人驚艷的成果。

陳穎君說，協會帶領這群青年走進社區，參與淡水女路相關活動，探索馬偕博士來台行醫、推動女子首學；也深入原鄉，與烏來忠治部落泰雅族藝術共創；更連結筋絡保健達人學習按摩技巧，希能傳承。

陳穎君說，這次訪美，感謝樂齡舞蹈向鳴德老師，居間穿梭，促成僑胞、德州大學達拉斯分校、微軟公司及達拉斯聖心堂等一連串藝術展覽、分享、交流。

板信商業銀行總經理方嘉男表示，身為在地企業，力行ESG，3年前成立企業志工，響應好日子愛心大平台，如弱勢家庭急難救助、愛兒包、防疫專案等，累計贊助達千萬元。此次捐贈100萬元，希望這群極具創作潛能的身心障礙青年，有機會出國訪問，不僅有城市文化交流，也能開拓視野，轉為持續創作的動能。

侯友宜表示，新北市持續推動各項友善身心障礙者的政策，尊重差異、機會均等、多元參與，如此社會才能共融、共好，這也是國際身心障礙權利公約（CRPD)的精神。這次身心障礙青年能夠獲邀赴美訪問，證明身心障礙者的才華終被看見，尤其帶著新北市女路、原鄉、筋絡保健等元素，也會是一個重要的城市交流，期勉活動順利圓滿，返程後亦期待有個成果發表。

台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君（左）為新北市長侯友宜介紹部份星奇兒要帶往美國藝術交流的作品。圖／新北市社會局提供
台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君（左）為新北市長侯友宜介紹部份星奇兒要帶往美國藝術交流的作品。圖／新北市社會局提供

青年 愛心

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