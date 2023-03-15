補足社安網漏洞 新北建立區級社福整合平台接住弱勢家庭

新北日前發生數起孤老死案件，引發社會關注。為了補足社會安全網漏洞，新北市社會局長張錦麗表示，要建立區級社福整合平台，每月定期會報，運用智慧科技強化緊急救援系統，並結合人性的關懷，如里鄰長、公寓大廈管委會、社福志工等，將弱勢家庭納入服務。

張錦麗今天在市政會議中，以「私公協力躍社福」為主題報告，張錦麗指出，新北重視社會安全網，希望透過公私協力，廣邀民間團體志工參與服務，過去是召集超商店員、基層診所、藥局、公寓大夏成為新北關懷守護員，今年精進作為，將新北29區作為平台，由區長每個月聯繫、會報，召集里、鄰長及志工到宅訪視，後續通報。

張錦麗表示，過去里鄰長針對兒少保護有相關訓練，現在中央對獨老、身障族群尚未制定相關指標，新北希望藉由里長看到有需要的家庭，就協助轉介，落實社安網服務密度，且個案狀況百百種，只要建立平台，以個案為中心媒合相關所需資源。

目前新北列冊獨居長者有10萬人，但不少人住在公寓大廈內，若有獨居長者居住，不易進入了解狀況。張錦麗表示，只要有舉辦活動或配合設置銀髮俱樂部等社區關懷據點，並與社區管委會合作，就能鼓勵長者參加，加上與里鄰長介接，長期下來只要發現有少人，可以馬上看到風險。

張錦麗坦言，社工等專業人員想進入家中了解狀況難度高，因個案想保留隱密性，只能靠平常有服務的人協助介接，即便增加再多專業人員也不足，未來盼透過動員鄰里第一時間通報，並增加智能服務，即時幫助有需要的人。

新北市長侯友宜表示，新北市結合民力廣布安全據點與守護員，以提升社區鄰里通報、互助的功能，各區已陸續成立社福整合平台，召集相關網絡單位，以加強社區弱勢家庭的服務，想辦法網住每一個需要幫助的家庭，才能達到人民安心、社會安定、國家安全。