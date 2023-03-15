北市青年公園「風雨籃球場」斥資千萬 無法遮風避雨害滑倒挨批

台北市政府斥資近千萬預算，於青年公園打造首座「風雨籃球場」，在雨天也能運動；有民眾陳情，風雨籃球場根本無法遮風避雨，外頭下雨球場也飄雨，害民眾滑倒，球場中央地面還隆起影響打球品質，議員就批評，風雨籃球場外觀如鐵皮屋，市府驗收失靈罔顧人民安全。

北市體育局回應，工程造價為924萬7907元，施工項目包括頂棚設施、鋪面及照明設備。依規畫設計均依教育部體育署運動設施規範辦理，相關設計及施工均符合規定。

體育局表示，已巡查埸地並無破損，有關雨水經側風潑入埸地，刻正評估加裝延長鍍鋅鋼板隔柵，優化側向抵擋風雨效能。另，為避免民眾雨天打球時不慎滑倒，將於現場樹立告示牌提醒民眾注意安全。

北市議員洪婉臻指出，台北市萬華區青年公園首座「風雨籃球場」，斥資934萬2495元，於去年7月15日正式啟用，但有民眾陳情，風雨球場根本不遮風避雨，外面下大雨、球場就飄小雨，雨甚至潑到三分線內，讓市民打球屢屢滑倒，甚至球場地板中央隆起，嚴重影響打球品質。

洪婉臻表示，風雨球場立意是希望可以遮風避雨，讓民眾打球可以免受風雨之苦，鼓勵全民運動，而實際場勘發現，一旦下雨，青年公園風雨球場雨潑嚴重、場地濕滑，甚至還有民眾因為地板濕滑而滑倒，沒有運動到反而還受傷。

洪婉臻批評，首座風雨球場造價近千萬，外觀極其簡陋就像鐵皮屋，不知納稅錢怎麼花的？花去哪裡？一座風雨球場外觀和安全完全不合格，北市府驗收失靈罔顧市民安全與納稅錢。

洪婉臻要求，北市府應立即檢討青年公園風雨球場缺失與驗收機制，並深入追查相關工程款是否有浮報疑慮，同時全面盤點台北市校園內的風雨球場是否有同樣缺失，以保障學生運動安全。