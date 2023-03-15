北市動物園啟用戶外無尾熊活動場 觀察360度零死角

台北市立動物園無尾熊館今起開放近距離觀察點，讓遊客可以用全視線360度無死角的角度觀察無尾熊。動物園表示，將在今天下午2時30分起開放，但考量無尾熊敏銳的聽覺及晨昏活動的習性，將在遊客較少的平日開園時間，提供近距離觀察無尾熊的機會。

動物園表示，無尾熊館即將開放新的戶外活動區域，考量無尾熊敏銳的聽覺及晨昏活動的習性，為了避免對聲音較敏感的無尾熊造成過度的壓力，無尾熊館將在遊客較少的平日開園時間，提供近距離觀察無尾熊的機會。也因為無尾熊白天所需的休息時間長，在短時間內比較少有大幅度的移動，這樣環繞的活動場設計，可以增加觀察角度，也減少觀察不到無尾熊的遺憾。

動物園表示，無尾熊族群自1999年來到台灣，但是因為場地的限制，大多的活動場都是只有一面的觀察視窗，讓遊客只能從單一角度觀察無尾熊，如果動物不巧選擇在相對後方或是視線上有遮蔽的位置休息，加上無尾熊在白天的休息時間較長，種種因素就有可能難以見到無尾熊一面了。

動物園表示，經過長時間的場地規劃設計，並針對動物個體進行面對刺激的脫敏訓練之後，可以兼顧動物福利和遊客參觀無死角的戶外活動空間，期望藉由拉近觀察動物的距離，同步推廣觀察動物時需要保持安靜的正確行為，因為尊重動物的生活空間，也是體現生態共存的重要關鍵。

另外，動物園表示，以無尾熊為原型的「樂天小熊餅乾」自1994年起持續以品牌名義定期資助澳洲無尾熊基金會(AKF)。台灣樂天製菓股份有限公司自1987年在台灣上市樂天小熊餅乾至今36年，自今年起參加園內的「動物認養計畫」，一同關心支持野生動物生態及其保育工作，也將於2023年4月4日、4月5日兩天在園區內舉辦「樂天小熊餅乾DIY」活動，讓民眾了解有關無尾熊的保育知識。