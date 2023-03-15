北市松信社宅開工 推第三方驗屋、1個月鑑賞期

台北市松信社宅今天開工，市府規劃，這棟建築將有90戶社宅，預計116年竣工，住戶除了享有快速維修服務外，市府也會在入住前找第三方驗屋，並提供入住後1個月的鑑賞期。

台北市都發局今天上午舉行松信社會住宅新建工程開工典禮，基地位於信義區松信路及虎林街120巷交叉路口，面積2281平方公尺，規劃興建一棟地下3層、地上11層建築物，可提供90戶社宅及區民活動中心、里辦公處，預計116年竣工。

都發局專委魏國忠會中接受媒體聯訪表示，松信社宅的租金會在完工前半年啟動周邊價格調查後制定，住戶除了享有既有的快速維修服務，還有市府新推出的2項政策，包含入住前比照私人建案找第三方驗屋，以及入住後1個月鑑賞期。

魏國忠說明，驗屋是針對屋內管線及結構較隱蔽部分以高科技儀器檢查是否有缺失，預估每一戶需多花費新台幣1萬元，但這經費完全由市府負擔，不會轉嫁到住戶身上。

至於鑑賞期，魏國忠表示，住戶在繳交簽約公證費後，入住的前1個月內無論因何種原因決定不續租，都可以無條件退費，缺額由候補中籤者往前遞補。

魏國忠指出，這兩項政策會從正在驗收的莒光社宅開始試辦，之後完工的青年社宅2期、舊宗社宅等將全面實施，期盼確保公共工程品質無虞的同時，增加民眾對市府的信心。