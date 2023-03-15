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新北樹林體育園區2處土地將變更 推動板樹社宅、醫動養園區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
樹林體育園區旁社宅基地示意圖。圖／新北市城鄉局提供
樹林體育園區旁社宅基地示意圖。圖／新北市城鄉局提供

因應高齡化社會需求，新北市推動板樹醫養園區政策，也配合中央興建社宅，選定樹林體育園區周邊二處基地辦理都市計畫變更作業，未來將打造社宅、醫動養園區，滿足地方需求，計畫內容即日起公展30天，並在3月29、30日舉辦公展說明會。

新北市城鄉局長黃國峰表示，此次2處變更面積共3.6公頃，分別位於樹林體育園區南、北側。2處基地現況為樹林防洪三期區段徵收範圍，未來配合醫養園區與社宅等設施的公益與必要性，將排除區段徵收範圍先行開闢。

黃國峰指出，本案基地除滿足中央興建社宅需求外，未來也將配合新北推動醫養、長照服務政策，規劃約3700坪長照服務空間，其中包含社區長照機構、住宿長照機構、複合型連攜診所及居家長照機構辦公等空間，以滿足地方長照需求，打造社宅、醫動養園區。衛生局預估可服務近400位民眾。

國家住都中心表示，樹林體育園區南北側兩塊基地預計規劃2100戶社會住宅，持續會與新北市政府等相關單位針對細節做更進一步討論。

城鄉局表示，本案將於3月29日上午10點於樹林區公所3樓禮堂、3月29日下午2點於板橋崑崙公園市民活動中心、3月30日10點於新莊區公所10樓禮堂辦理公展說明會。相關書圖資訊可至新北城鄉發展局網站查詢。

樹林體育園區旁社宅基地示意圖。圖／新北市城鄉局提供
樹林體育園區旁社宅基地示意圖。圖／新北市城鄉局提供

長照 社宅

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