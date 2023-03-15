氣炸登山客！ 小金瓜露頭步道 竟成越野機車練習場

位在新北市瑞芳區的小金瓜露頭，沿途綠意盎然、空氣清新，可遠眺北海岸風光，吸引不少網美到此登山打卡。但日前民眾悠閒在此爬山，竟遇到約7台無掛牌的越野機車騎上步道，兩旁野生植物更被車輪蹂躝，讓登山客感到相當氣憤，區公所則表示，4月底將在登山步道口加裝護欄，禁止機車再進入步道。

日前有民眾於臉書「瑞芳大小事」貼文表示，本月11日下午4時左右，從欽賢國中走步道上小金瓜露頭，看到石階步道兩旁土石流失，之前步道旁倒地蜈蚣(野生植物)生長的很好，現在則是光秃禿車輪痕跡，上到小金瓜露頭後見到6、7台無掛牌的越野機車蹂躝步道，真的很令人難過、氣憤。

該則貼文並附上越野機車騎經的影片發出巨大噪音，照片也顯示步道旁被車輪輾過的痕跡，網友紛紛留言痛斥「可惡的騎士在破壞山林及步道、沒公德心騎士群、誇張不揪嗎?」對於騎士竟在登山步道騎乘越野機車，紛紛表示斥責。