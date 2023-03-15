中部生活圈通勤方案 盧秀燕兩點半宣布最新方案

交通部最新公布公共運輸使用方案及規劃通勤方案，台中市交通局長葉昭甫說，交通部昨發新聞稿指出，市區或跨城際補助都尊重縣市政府規劃，只要涉及台鐵，交通部都補助90%為原則。折扣是否過低？市長盧秀燕下午2點20分將宣布通勤月票政策。

公共運輸定期方案，葉昭甫說，各縣市政府都全力以赴為市民著想，交通部3月8日有找各縣市政府開會，討論補助作業要點草案，並用簡報說明相關補助原則，討論過程分成市區公共運輸、跨城際公共運輸，而台鐵公路客運是納在跨城際公共運輸項下，所以台中市、高雄市最開始提出的方案中沒有台鐵。

台中299吃到飽若涵蓋台鐵是否會低於3折? 因中央補助上限就是9成，其他經費由地方政府自行吸收，

葉昭甫表示，市府立即評估可能需要多少預算，將由市長盧秀燕說明。

葉昭甫說目前所需經費都是預估，在財政允許範圍內就可執行。希望中央對台中市定期票方案一視同仁或各縣市一致，市府就會配合相關規範辦理。

至於中央是否發公文或致電口頭說明補助方式?葉昭甫表示，目前沒有接到電話，也未收到公文。目前市府會針對交通部公布最新方式調整，最終方案仍以市長公布為主。

交通局補充，中央歷次會議針對各類公共運輸月票部分，明確區分為「市區公共運輸」及「跨城際公共運輸」兩大類，其中市區公共運輸之運具類別也敘明是「捷運、市區公車、公共自行車等」。

因此先前高雄市及台中市分別推出的是區內月票方案均不含台鐵，針對交通部公路總局昨發出新聞稿表示：各縣市可規劃「都市內通勤月票」及生活圈「城際通勤月票」方案，至於月票方案包含哪些運具原則尊重地方政府規劃。市府表示歡迎，中央政府明確表態台鐵可納入市區公共運輸月票方案內，將待中央補助方案正式公布後提出規劃申請。