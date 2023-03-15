農地回填土方未開罰 新北議員批公權力如虛設

新北市土城廣福街77巷兩年前因經常淹大水，因此協調在一旁0.7公頃私人農地挖水道排水，但近來民眾發現該農地回填土方水道也被封閉，擔心再次淹水向議員林銘仁陳情，今早會勘發現回填土方違規事實明確，但城鄉局表示先不開罰，林銘仁批評公權力如同虛設，城鄉局回應依法先予勸導，若不改善將開罰。

新北市議員林銘仁今天上午邀集市府各單位會勘，農業局現場認定確實有回填土方的行為，農地也禁止回填土方，違規事實明確，農業局現場會勘後表示，農地位處都市計畫農業區土地，正持續施工堆填含廢磚塊及混凝土土方，現場人員未出具相關合法申請文件，認定違反農地農用及核發證明辦法，依農業發展條例規定移請土地主管機關依都市計畫法辦理。

但城鄉局現場表示，業者確實正在進行違規行為，但都市計劃內農地若有違規行為，依目前市府裁罰規範，會先發函勸導限期2個月內改善，若業者未能改善才能開罰，目前城鄉局無法要求立即停工。

議員林銘仁對此批評，城鄉局面對違法回填土方的業者，無法要求立即停工，僅能發函勸導，若不能要求立即停工並妥善監督，等同放縱業者持續回填土方，市府公權力形同虛設。

城鄉局對此表示，由於地主並未申請農地改良，農發條例無裁罰條款，因此移請城鄉局查處，但依行政程序法及裁罰基準等相關規定，避免民眾誤觸法規，第一次都會給予勸導，若兩個月時間未改善後才會開罰。