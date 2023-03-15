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台灣燈會在台北的餘韻猶存 光環境亮體藝術的展現，用燈溫暖民眾的目光

聯合新聞網／ 台北訊
活力腳踏車。 辰騂燈飾設計公司／提供
活力腳踏車。 辰騂燈飾設計公司／提供

2023台灣燈會『光源台北』雖已落幕，但在一連串的熱鬧的活動、各種大型創意燈飾的爭相媲美之外，民眾是否也都注意到銜接整個場域步道的燈飾美學，雖不及大型製作的璀璨耀眼，但也突破傳統的框架，點亮城市氣質底蘊！

燈飾設計在城市環境營造中扮演著重要的角色，燈飾能夠為城市增添光彩，營造出不同的氛圍和風格，使城市更加生動和有趣。在燈飾設計的應用上，台北市注重設計的創意和多樣性。例如，在市區的建築物和廣場，燈飾的設計風格多樣化，包括了抽象的圖形和現代的設計元素等。這種多樣化的設計風格不僅能夠吸引更多的目光，同時也展現了台北市的設計美感和創新精神。

沿著忠孝東路在台北捷運站的出口，有多件作品甚為醒目，最令人印象深刻的是「活力腳踏車」，這個設計以腳踏車為主題，展示了台北市騎單車的風采。燈飾中的腳踏車形象非常活潑，配合著閃亮的燈光，營造出一種生動的感覺。這個設計不僅突出了城市交通文化，也道出了健康、運動和環保的價值觀。

全民運動健康生活。 辰騂燈飾設計公司／提供
全民運動健康生活。 辰騂燈飾設計公司／提供
此外，「全民運動健康生活」和「活潑兔年意象」設計也非常具有代表性。前者將健康和運動作為主題，展示了台北活力、愉悅的生活方式；後者則是以可愛的兔子形象為主題，突出了節慶歡樂的熱鬧氛圍圍。

幾何圖形線條組合的燈飾設計，也是民眾打卡拍照熱點，這個設計以幾何形狀和線條組合為主題，展示了現代感和未來感，並營造出一種簡潔、時尚的氛圍。

活潑兔年意象。 辰騂燈飾設計公司／提供
活潑兔年意象。 辰騂燈飾設計公司／提供
負責光環境打造的辰騂燈飾設計公司表示，近年來，多用這種時尚的設計風格，適合用於現代化城市的公共區域，燈飾設計不僅帶來了時尚、現代的視覺效果，也是一種亮體藝術的展現，用燈溫暖民眾的目光，也未城市節慶活動增加永恆的記憶點。

此次2023台灣燈會在台北，是一場盛大的文化盛宴，讓市民和遊客在台北市的夜晚中感受到獨特的魅力，也是台北市的文化、藝術和設計風格多元面貌的展現。

燈飾 台灣燈會 兔年

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