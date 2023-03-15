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雙北杜鵑花季合作 加碼推限量免費DIY綠化教室課程

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
「快樂玩皮手工件製作」團隊準備了高質感的手作證件套體驗課程。圖／北市公園處提供
「快樂玩皮手工件製作」團隊準備了高質感的手作證件套體驗課程。圖／北市公園處提供

台北杜鵑花季與新北萬金杜鵑花季合作，加碼提供限量DIY手做綠化課程。北市公園處表示，配合新北市「萬金杜鵑移動花聚落」即將於3月24日移動至大安森林公園展出，本屆加碼推出「花IN台北-2023台北杜鵑花季x萬金杜鵑綠化教室」課程，3月24至26日連續3天密集開課。

北市公園處表示，大安森林公園綠化教室原本安排了「彩色編織DIY」、「泥丸苔玉球DIY」以及「植物星球DIY」3堂課程，開放網路報名之後，獲得熱烈回響，許多沒有搶到的市民朋友不斷建議追加場次。

公園處指出，這次特別加碼17堂豐富課程，特別邀請到新北市萬金杜鵑合作的藝術家團隊「快樂玩皮手工皮件製作」、「虹鋼金屬鍛造」、「小亨利木工教室」、「囍樹設計」以及「亞億文創」打造最強師資陣容，更將課程搬至大安森林公園兒童小舞台廣場上課，讓民眾可以倘佯在杜鵑花開浪漫氛圍的大地教室體驗手作樂趣。

公園處表示，雙北聯合的課程包含「快樂玩皮手工皮件製作」團隊帶來高質感的手作證件套體驗課程；「虹鋼金屬鍛造」團隊教導有趣的手打人生銅藝課程，讓大家發揮想像力，在敲打過程中創作屬於自己的專屬鐵藝品；「小亨利木工教室」要教大家如何巧手把木頭變成愛不釋手的可愛花器。

另外，「囍樹設計」準備適合親子同樂的創意紙作動物拼接課程，在不同的幾何紙型之間蒐集、重組、拼接，創作別出心裁的快樂獸；「亞億文創」帶來杜鵑花季限定的敲花印記課程，由老師講解示範，如何透過敲打將杜鵑花瓣天然的色澤拓印在畫上，再透過畫筆勾勒出每個人心中杜鵑花的美麗印記，將杜鵑花短暫的美麗，化為永恆的作品。

公園處提醒，花IN台北-2023台北杜鵑花季x萬金杜鵑綠化教室，將於明日11時開放網路報名，每場次限量20名，有興趣的民眾記得準時開搶。

「小亨利木工教室」要教大家如何巧手把木頭變成愛不釋手的可愛花器。圖／北市公園處提供
「小亨利木工教室」要教大家如何巧手把木頭變成愛不釋手的可愛花器。圖／北市公園處提供
「虹鋼金屬鍛造」團隊帶來有趣的手打人生銅藝課程。圖／北市公園處提供
「虹鋼金屬鍛造」團隊帶來有趣的手打人生銅藝課程。圖／北市公園處提供
「小亨利木工教室」要教大家如何巧手把木頭變成愛不釋手的可愛花器。圖／北市公園處提供
「小亨利木工教室」要教大家如何巧手把木頭變成愛不釋手的可愛花器。圖／北市公園處提供

杜鵑花 大安森林公園

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