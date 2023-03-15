北市府查緝網路販賣菸酒 111年開罰247萬元

台北市財政局今天表示，去年查獲117件網路販賣菸酒案，共開罰247萬元，提醒民眾不得經由網路販賣菸酒，時下熱門的直播帶貨同在禁止之列，違者將依法開罰，且採連續處罰。

北市府財政局發布新聞資料指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，許多民眾規劃出國遊玩，若在國外購買免稅菸酒，返台後應注意不能透過網路或直播販賣，以免受罰。

財政局表示，近年接獲違反菸酒管理法的違規檢舉樣態，以民眾透過網路、電子商務平台販售菸酒為大宗。

財政局指出，透過網路販賣菸酒，經查獲可採連續處罰，第1次罰新台幣1萬元、第2次3萬元、第3次5萬元。

此外，民眾從國外購買免稅菸酒，返台後只能自用或贈送他人，若對外販賣則視為販賣私菸、私酒；依規定，販賣私菸、私酒也採連續裁罰，第1次罰3萬元、第2次25萬元、第3次50萬元。

財政局統計，去年各類型違法販售菸酒檢舉案，共903件，有業者曾透過網路販售菸酒，遭罰5次，最終網頁被下架。

財政局指出，民眾檢舉販售私菸、私酒，經查獲可拿獎金，會以罰鍰金額20%至30%計算，每案最高可領獎金480萬元。去年查緝網路販賣菸酒案，共117件、裁罰金額247萬元；查獲販賣私菸、私酒37件、裁罰168萬元。

財政局表示，台北市無海岸線及港口，近年未查獲大宗走私私劣菸酒案，局長游適銘拜會緝獲違規菸酒件及數量不錯的台南市政府、台中市政府，盼藉橫向聯繫，共同合作打擊非法。