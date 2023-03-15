智慧台北創新獎出爐 事故智慧定位、號誌不斷電獲特優

台北市推動智慧城市，資訊局「2022智慧台北創新獎」徵獎評選出爐，在22件專案作品中遴選出3件特優、7件優選。獲選特優的專案團隊包括有藏識科技與北市警察局合作的「交通事故現場智慧定位軟體」；北市交通局與睿能新動力合作的「交通號誌不斷電」；及台灣世曦工程以自來水管網水理模型，建置應用及工程維運系統，透過智慧演算降低城市斷水風險。

台北市資訊局表示，這次的「2022年度智慧台北創新獎」是由府內各局處提名推薦22件優秀專案參賽，經由內、外部評審針對試辦案之創新性、試辦規畫完整性、場域試煉效益、未來可行性及資料完整度進行評比，最終遴選3件特優、7件優選。

其中有藏識科技與北市警察局合作的交通事故現場智慧定位軟體，是整合軟硬體以準確的科學定位、照片及影片方式進行紀錄，快速完成事故現場量測，可減少車禍事故因現場測量導致周邊塞車；至於北市交通局與睿能新動力是以電動機車電池模組，提供交通號誌不斷電服務，保障系統臨時電力中斷仍能持續運作，且符合ESG的概念。

至於台灣世曦工程顧問以自來水管網水理模型建置應用及工程維運系統，提供北水處從管網模型、即時更新圖資到數位孿生應用，透過智慧演算進行測試規畫，降低城市斷水風險，且能根據地理狀況進行客製化獲得評審青睞。

北市資訊局長趙式隆表示，這次獲獎的專案內容非常多元，獲獎專案也將於2023智慧城市展台北願景館展出，頒獎典禮預計於五月辦理，同時進行為期一年的線上虛擬展，民眾可以一同了解這些智慧城市新解方，能為大家生活帶來什麼益處。