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上任將滿百日好感度低?蔣萬安:一步步推政策讓市民有感

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天出席松信社宅動工。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天出席松信社宅動工。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安上任將滿百日，蔣萬安今天被問及上任百日有何政績可以先透露？蔣萬安今表示，他上任到現在，推動許多都更政策，還有市民關心的大巨蛋，會積極朝向朝向年底正式完工啟用努力，還有南北環捷運興建，東環段朝向兩年內可以動工的目標前進，希望一步一步政策推出來，讓市民有感。

蔣萬安今天主持松信社宅動工，松信社宅位於信義區松信路與虎林街120巷口，基地面積2281平方公尺，契約金額為8.15億元，將興建1棟地下3層、地上11層建築物，提供90戶社會住宅，並設置區民活動中心及里辦公處，預計於2027年竣工。

對於上任將滿一百天，蔣萬安說，他上任後，不僅推動大都更提出公辦都更7599、都更五箭，就是希望透過法規鬆綁、門檻降低，讓民眾對都更，看得到做得到。交通建設部分，市民滿意度高的YouBike也希望透過大數據分析，讓YouBike可以更有效率配置；還有市民關心的大巨蛋，積極朝向朝向年底正式完工啟用。

蔣說，當然還包括民生議題、年輕人關心的生育獎勵提高、托育人員薪資待遇提升等政策，還有捷運興建、東環段等，朝向兩年內可以動工的目標前進，希望一步一步政策推出來，讓市民有感。

不過媒體追問，上任後好感度最低會不會緊張？蔣萬安表示，他上任到現在，市府團隊都非常努力，同仁也非常優秀，會針對市民關心的大巨蛋、捷運興建、蓋社宅、減輕年輕人負擔、生育獎勵、都市更新，希望透過行動方案政策，讓台北市不斷往前邁進。

蔣萬安 都更 大巨蛋

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