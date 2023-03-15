社宅8年蓋5萬戶？蔣萬安：朝這方向前進
前台北市長柯文哲曾喊出8年要蓋5萬戶社宅，卸任前因僅完成2萬戶而坦言跳票。台北市長蔣萬安今天被問及「8年5萬戶」目標時表示，他會持續朝這方向前進。
蔣萬安上午出席松信社會住宅新建工程開工典禮前接受聯訪，媒體詢問，柯文哲訂出8年5萬戶目標，蔣萬安目前規劃多少數量。
蔣萬安回應，台北市目前正在施工中的有7602戶，已經完工則有6560戶，他會持續興建社宅，「我們會持續朝這方向前進，積極落實對居住正義的決心」。
媒體追問具體規劃，蔣萬安說，會積極在現有基礎上加速興建過程，並已針對市民關心的興建品質與居住安全進行檢討，包含優化興建SOP、強化施工期間品管、監造作為及驗屋機制等，不只提升社宅數量還要提升品質。
另外，有關就職百天活動規劃，蔣萬安表示，已推出都更政策、指示資訊局透過大數據提升YouBike配置效率、提高生育獎勵金及托育人員薪資待遇，並訂定大巨蛋年底啟用、捷運東環段2年內動工目標。
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