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農藥、提神飲料空瓶別亂丟 竹市辦活動回收送好禮
農藥與提神飲料空瓶別亂丟。新竹市環境保護局今天指出，22日與4月19日將與農會合作舉辦「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動」，民眾攜帶農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶到活動現場攤位秤重，每1公斤兌換醫療用口罩（5入/包）一份、每3公斤兌換清淨海環保洗衣精（1000公克）一瓶，數量有限，兌完為止。
市長高虹安指出，農藥含多重有毒物質，使用過的農藥空瓶常會有農藥殘留，如隨意棄置土地上，殘留的農藥滲進土壤裡或流到水裡，除影響環境生態外，經由食物鏈也會危害人體健康，鼓勵農友一起加入回收農藥空瓶愛地球的行列。
環保局長江盛任提醒，農民在農藥使用完畢後，不可任意棄置，應先將農藥瓶重複沖水，經過反覆的「3沖3洗」作業，讓清洗水再倒回農藥噴桶中充分利用，最後確認完全沒有農藥殘留，再將空瓶統一收集，交付清潔隊、農會設置的集中點或回收商回收且不可與其他容器混合回收，導致影響回收分類人員的健康。
江盛任說，新竹市推動農藥空瓶回收今年邁入第7年，自2017年至去年共計回收4公噸，農藥空瓶總計高達5萬4077支，成績相當亮眼，感謝農友們熱情參與，今年也請農友繼續支持參與農藥空瓶回收活動。
環保局表示，農藥廢容器為現行公告應回收廢棄物14大類34個項目之一，回收管道除可交由回收商或環保局回收外，亦可透過市農會協助回收；「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動」時間分別為3月22日及4月19日上午9時至11時，分別於新竹市農會中山本會（中山路598號）及內湖辦事處（中華路6段274號）舉行。
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