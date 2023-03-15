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農藥、提神飲料空瓶別亂丟 竹市辦活動回收送好禮

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動可以兌換口罩及環保洗衣精。圖／竹市府提供
農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動可以兌換口罩及環保洗衣精。圖／竹市府提供

農藥與提神飲料空瓶別亂丟。新竹市環境保護局今天指出，22日與4月19日將與農會合作舉辦「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動」，民眾攜帶農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶到活動現場攤位秤重，每1公斤兌換醫療用口罩（5入/包）一份、每3公斤兌換清淨海環保洗衣精（1000公克）一瓶，數量有限，兌完為止。

市長高虹安指出，農藥含多重有毒物質，使用過的農藥空瓶常會有農藥殘留，如隨意棄置土地上，殘留的農藥滲進土壤裡或流到水裡，除影響環境生態外，經由食物鏈也會危害人體健康，鼓勵農友一起加入回收農藥空瓶愛地球的行列。

環保局長江盛任提醒，農民在農藥使用完畢後，不可任意棄置，應先將農藥瓶重複沖水，經過反覆的「3沖3洗」作業，讓清洗水再倒回農藥噴桶中充分利用，最後確認完全沒有農藥殘留，再將空瓶統一收集，交付清潔隊、農會設置的集中點或回收商回收且不可與其他容器混合回收，導致影響回收分類人員的健康。

江盛任說，新竹市推動農藥空瓶回收今年邁入第7年，自2017年至去年共計回收4公噸，農藥空瓶總計高達5萬4077支，成績相當亮眼，感謝農友們熱情參與，今年也請農友繼續支持參與農藥空瓶回收活動。

環保局表示，農藥廢容器為現行公告應回收廢棄物14大類34個項目之一，回收管道除可交由回收商或環保局回收外，亦可透過市農會協助回收；「農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動」時間分別為3月22日及4月19日上午9時至11時，分別於新竹市農會中山本會（中山路598號）及內湖辦事處（中華路6段274號）舉行。

農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動可以兌換口罩及環保洗衣精。圖／竹市府提供
農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收兌好禮宣導活動可以兌換口罩及環保洗衣精。圖／竹市府提供
農民集中農藥空瓶回收兌好禮。圖／竹市府提供
農民集中農藥空瓶回收兌好禮。圖／竹市府提供
農民集中農藥空瓶回收兌好禮。圖／竹市府提供
農民集中農藥空瓶回收兌好禮。圖／竹市府提供

農會 新竹

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