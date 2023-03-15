板橋435藝文特區展覽不斷電 3月4檔連番登場

長期辦理展覽新北市板橋435藝文特區3月有4檔展覽登場，包括藝術家李妮、國立台灣藝術大學學生、中和區自強國小第十屆藝才班及中華卿手作藝術協會，讓民眾親近藝術、沉浸藝術氣息。

新北文化局說，李妮個展「身體感知‧潛意識蔓延」描繪的生命形象，繪畫過程中直覺抒發，潛意識流動於畫布上，其作「室內風景」為一幅抽象畫，色彩使用上明亮而溫和，為畫面帶來穩定感，個展將在3月17日至4月10日華江館展出。

台藝大美術系進修學士班二年級班展「說說我們，讓我們說說」，於3月17日至4月9日大漢館與新海館展出，參展者仍在探尋自我，嘗試透過展覽表達對自我與創作的認知。

另外，中和區自強國小第十屆藝才班畢業美展「藝十之選」，展出漫畫、水墨、版畫、素描、平面設計與陶藝等作品，在3月17日至4月10日浮洲館登場；學生戴晨晰繪製「體驗古老的捕魚技法—牽罟」，畫面中湧入的魚群，魚隻彎曲身體、奮力地在網上掙扎；而人們拉著網繩傾倒，從魚群到人與網繩，在構圖上形成一條張力斜線，為畫面帶來不安定的動態感，成功營造牽罟現場的熱鬧氛圍。