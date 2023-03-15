李四川被點名接班新北市長 願割愛？蔣萬安這樣回答

距離2024大選不到一年，國民黨推派誰參選，至今仍陷混亂僵局，近日國民黨主席朱立倫表態「要做球給主要候選人」，被解讀將篤定徵召新北市長侯友宜出征，前立委沈富雄則認為，新北的接班人選很明朗，就是過去曾任副市長的李四川。台北市長蔣萬安今天被問及怎看李四川被點名接班新北市長？是否割愛？蔣表示，「我沒有聽過這樣的消息」。

媒體也追問，怎麼看副市長李四川的能力表現？蔣萬安今天主持松信社宅動工典禮受訪說，「我沒有辦法代表李副市長來回答。」

對於沈富雄點名李四川接班新北市長，李四川昨天也被媒體堵訪問及此事，李僅笑笑說，「我要去開會了.....，謝謝啦、謝謝啦，我都不知道這個事。」

另外，今天也問媒體蔣萬安，是否有見印度通靈大師，內容提到國民黨2024要贏就一定要提名侯友宜？蔣萬安笑著回答，「我沒有聽說這個事情，我也沒有看到這個新聞。」