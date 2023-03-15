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新北長者接種獲禮券活動延長 加開中和環球、林口三井
國內疫情以Omicron變異株為主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防感染造成中重症。新北衛生局今起至3月17日，開放疫苗系統第29期預約。此外，配合中央全民COVID-19疫苗接種運動，設籍新北市65歲以上、55歲以上原民長者，至29區衛生所、中和環球接種站或林口三井OUTLET接種，皆可領500元禮券。
新北市衛生局表示，為配合中央全民COVID-19疫苗接種運動，打疫苗領禮券活動延長至4月30日，設籍新北市65歲以上長者（民國47年以前出生者）及55歲（民國57年以前出生者）以上具原民長者，至29區衛生所、中和環球接種站及林口三井OUTLET，接種疫苗可領取價值500元禮券。
此外，第29期疫苗預約平台預約自今日起至3月17日，每日上午9點至晚上8點開放系統預約，接種時間為3月20日至3月26日。
接種對象及疫苗種類，包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第2至3劑、5歲至11歲兒童BNT第1至2劑(基礎劑)、滿5歲至6歲兒童BNT第3劑(追加劑)、6個月至11歲兒童莫德納第1至2劑、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、滿6歲以上莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3至6劑(追加劑)。民眾可預約新北市合約院所、中和Global Mall等處接種。
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