新北長者接種獲禮券活動延長 加開中和環球、林口三井

國內疫情以Omicron變異株為主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防感染造成中重症。新北衛生局今起至3月17日，開放疫苗系統第29期預約。此外，配合中央全民COVID-19疫苗接種運動，設籍新北市65歲以上、55歲以上原民長者，至29區衛生所、中和環球接種站或林口三井OUTLET接種，皆可領500元禮券。

新北市衛生局表示，為配合中央全民COVID-19疫苗接種運動，打疫苗領禮券活動延長至4月30日，設籍新北市65歲以上長者（民國47年以前出生者）及55歲（民國57年以前出生者）以上具原民長者，至29區衛生所、中和環球接種站及林口三井OUTLET，接種疫苗可領取價值500元禮券。

此外，第29期疫苗預約平台預約自今日起至3月17日，每日上午9點至晚上8點開放系統預約，接種時間為3月20日至3月26日。