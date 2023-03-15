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特殊寵物風行 新北上半年65場校園宣講

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
洪慶翔帶著自身飼養的緣翹陸龜、守宮蜥蜴到學校講解課程，讓學童更加體會接觸，了解如何飼養特殊寵物。圖／新北市動保處提供
洪慶翔帶著自身飼養的緣翹陸龜、守宮蜥蜴到學校講解課程，讓學童更加體會接觸，了解如何飼養特殊寵物。圖／新北市動保處提供

國內飼養犬貓以外特殊寵物愈發風行，新北市動保處與台灣兩棲爬蟲動物協會合作推動愛護動物生命課程，今年上半年共計65場次，特寵講師帶著自身飼養的陸龜、蜥蜴到校，與新北市各國中小學學童進行雙向互動，宣導尊重生命與飼養責任觀念。

台灣兩棲爬蟲動物協會講師洪慶翔，具備多種特殊寵物照護經驗，新北市動保處今年邀請其到學校講授犬貓以外特殊寵物知識，洪慶翔也帶著自身飼養的緣翹陸龜、守宮蜥蜴到學校講解課程，讓學童更加體會接觸，了解如何飼養特殊寵物。

洪慶翔也提醒學童飼養寵物兔應留意兔腳底無肉墊，需準備專用腳踏墊佈置兔窩，避免寵物兔腳趾受傷，也要注意溫度劇烈變化所造成緊迫。寵物如果吞食毛髮進肚子，容易造成腸胃阻塞，會導致生命危險，課程中學童現場觀看接觸寵物配合互動方式，吸引孩童興趣與專注力，並讓良好對待寵物觀念向下紮根。

新北市動保處表示，為讓新手飼主快速上手，鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引已公布在動保處官網，民眾在飼養寵物前應做足功課，有無能力飼養牠一輩子，是否能提供適當飼養環境，能否有時間帶寵物出去放風，需留意溫度急遽變化、運輸、進入新環境等等造成緊迫，當發現寵物食慾不振時，就要趕快帶至專科動物醫院檢查身體狀況，並定期帶動物至動物醫院做健康檢查。

動保處鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引官網：https://reurl.cc/ROeY2G

新北市動保處與台灣兩棲爬蟲動物協會合作推動愛護動物生命課程，今年上半年共計65場次，特寵講師帶著自身飼養的陸龜、蜥蜴到校，與新北市各國中小學學童進行雙向互動。圖／新北市動保處提供
新北市動保處與台灣兩棲爬蟲動物協會合作推動愛護動物生命課程，今年上半年共計65場次，特寵講師帶著自身飼養的陸龜、蜥蜴到校，與新北市各國中小學學童進行雙向互動。圖／新北市動保處提供

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