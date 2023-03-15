台北捷運4線齊發 萬大、信義線東延段已達預定進度

據北市主計處統計，北市捷運局目前共有4項捷運工程興建中，其中萬大線第一期及信義線東延段工程至去年底，工程進度分別為64.3%及69%，均達預定進度。至於萬大線第二期、環狀線北環段及南環段2項工程，仍處發包施工階段。

依北市捷運工程局統計，截至民國111年底止，計有萬大-中和-樹林線(第一期)、信義線東延段、萬大-中和-樹林線(第二期)、環狀線北環段及南環段等4項興建中工程。

其中，萬大線第一期採中運量系統型式，全長約9.5公里，設置9座地下車站及1座機廠，111年底工程進度為64.3%，較110年底增加4.3個百分點；信義線東延段採高運量系統型式，全長約1.4公里，設置1座地下車站及供營運調度使用之尾軌，111年底工程進度為69.0%，較110年底增加14.0個百分點。

萬大線第一期及信義線東延段2項工程，103年9月經行政院核准修正財務計畫，並調整完工期程，致產生104年底工程進度較103年底以前落後之現象。主計處指出，這2項工程目前均達預定進度。至於萬大線第二期、環狀線北環段及南環段2項工程則尚處發包施工階段。