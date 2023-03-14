淡水河淤積影響船隻 新北：爭取中央預算清理

新北議員陳偉杰說，淡水河道泥沙淤積嚴重，退潮時甚至無法行船；另有居民反映船隻繞道、增加航行時間，結果也與淤積有關。新北市府說，會向中央爭取預算執行清淤。

中國國民黨籍新北市議員陳偉杰今天在社群網站臉書（Facebook）發文表示，八里區民眾要到淡水搭捷運去上班上課，最快的方式就是搭渡輪，但近幾年淡水河道泥沙淤積情況越來越嚴重，嚴重到退潮時河床裸露，根本無法行船。

陳偉杰說，有業者向他反映，以前早上7時就可以開船接送民眾，現在至少得等到9時漲潮後才能開船；船運業者與漁民都有自掏腰包清理泥沙，但受極端氣候、暴雨及趕工中的淡江大橋建設影響，業者清淤次數增加，費用動輒上百萬，早就超過營運成本；要求新北市府再次向中央提出淡水河清淤補助。

淡水區米倉里長張恆告訴中央社，他的轄區就在淡水河沿岸，淡水河淤積是從過去就日積月累的問題，尤其現在到岸邊「腳一踩下去都無法拔起來」。

八里區莊姓居民向中央社記者表示，自己鮮少坐渡輪，不過最近一次坐的時候發現，以往會直接開到對面的船竟繞道而行，航程時間多了約8分鐘，非常奇怪，「我還以為我搭錯船」。

民主進步黨籍議員鄭宇恩說，正是因為淤積問題，導致船隻繞道。淡水河道治理劃分很不明確，其中牽涉到經濟部水利署第十河川局、新北市政府交通局與高灘地工程管理處等單位，非常複雜，應由市長層級向十河局談治理界線劃分問題。

鄭宇恩表示，十河局負責疏濬，因此原則上只有颱風來時會清理淤積，不過近年颱風數量少，連帶影響清理次數；而交通局負責渡輪航行，沒經費清淤，這問題目前陷入中央地方都無法解決的困境。

新北市府交通局說，淡水河中下游淤積是自然現象，執行清淤作業後仍會快速回淤，執行費用高且成效有限，不過考量漁業及航運業者航行需求，市府仍持續重視，已蒐集整體疏濬需求，向中央爭取預算執行清淤作業；不過中央水利單位以未涉及通洪防洪安全，未同意補助，市府仍將持續向中央爭取。

新北市府水利局表示，經統計，各機關待疏濬土方共12萬6540立方公尺，需要新台幣6327萬元經費，正向交通部航港局爭取中，等之後籌措到經費，就會以跨局合作方式解決船舶航運及相關問題。