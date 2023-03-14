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前退輔會政風處長尹維治 接任新北市政風處長

中央社／ 新北14日電
新北市政府14日舉行政風處長交接典禮，卸任處長王文信（左）在廉政署副署長馮成（中）監交下，將印信交給新任處長尹維治（右）。圖／中央社（新北市政風處提供）
新北市政府14日舉行政風處長交接典禮，卸任處長王文信（左）在廉政署副署長馮成（中）監交下，將印信交給新任處長尹維治（右）。圖／中央社（新北市政風處提供）

新北市政府今天舉行政風處新任、卸任處長宣誓就職及交接典禮，新北市政府政風處長由前退輔會政風處長尹維治接任。

政風處發布新聞稿表示，宣誓典禮由副市長朱惕之監誓，法務部指派廉政署副署長馮成監交印信。

朱惕之致詞表示，感謝前處長王文信多年來帶領市府政風團隊，協助推展市政並有許多建樹；也期許即將接任的尹維治，繼續帶領政風團隊，協助市政廉能治理。

馮成致詞表示，肯定與感謝王文信任內卓越的表現及辛勞，也期勉尹維治持續帶領市府廉政團隊，以興利服務及預防作為全力協助機關並體現廉政人員「公正第三者」、「法律遵循者」及「廉政守護者」的角色。

政風處表示，新任處長尹維治歷任新竹市政府政風處長、行政院主計總處政風室主任、監察院政風室主任、外交部政風處長及國軍退除役官兵輔導委員會處長等職務，具中央及地方機關豐富資歷。

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