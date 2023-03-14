安坑文史聚落頂城遭遺忘？輕軌站將強化旅遊指標資訊

安坑輕軌路線上不少熱門景點，但不在路線上的傳統聚落頂城一帶卻較少被提到，其實區內不少文史景點，民代呼籲加強指標資訊及交通接駁。新北捷運局表示，將於最近的安康站加強資訊說明；新北交通局則說，現有公車路線滿多，民眾出站或步行一段即可搭乘公車抵達。

安坑輕軌通車滿月，沿路貫穿安坑市區及大型山坡社區等地，也帶動不少觀光文化景點，但有豐富文化觀光資源的傳統聚落頂城一帶卻沒在範圍內，讓不少在地居民感到可惜。

地方人士表示，當地是傳統聚落，有不少文史景點可供參觀，包含陳逢顯毫芒雕刻館、莒光路巷弄磚雕、台大農場、中央氣象園區等地，成了「被遺忘的一區」觀光廊帶。

新北市議員陳儀君表示，應該可以胡璉故居爲軸心串連周遭景點，遊客可由安坑輕軌安康站下車轉乘，讓遊客接駁至安康路一段195巷進入胡璉故居，走訪一趟歷史文化之旅，成為安坑新亮點。

捷運局回應，後續評估將於安康站的資訊看板字體加大，以及在各車站資訊看板增加部分景點資訊，以方便民眾到周邊景點遊憩。交通局則說，目前已有8號路線公車直達；民眾亦可步行200公尺到「光華新村（安康路）」公車站搭乘643、648、839耕莘、909、棕7等路線抵達「胡璉故居」。