汐止「埤塘文化」面臨消失 地方盼文化生態保留

汐止區吉林街一帶，很難得的老聚落生態的「埤塘文化」都還保留的相當完整，所以，在接下來捷運機場開發的同時，面臨消失的命運，一群地方文史工作者就希望能夠將當地以往的埤塘文化、生態都保存下來，紀碌這過往的歷史。

汐止社區大學校長鄭維棕表示，福美寮是生態還有文化保留非常重要的一個地方，這裡未來捷運來的時候，怎麼去保留，包括社區大學、計劃主持人林智謀老師、還有社大的團隊，以及地方的文史、生態工作者都一起討論怎麼把把這個地方保留下來，因為這裡有很多沼澤文化、像以前很多原住民文化在這裡都還把留著，真的很難得。

從吉林街24巷進去，先看到的是一處小池子，根據文史工作者調查的田野資料，以前其實是有小船可以進來，只是時代變遷已經不太一樣，而這一帶以前就叫做福美寮，難得的是到現在還保留難得的聚落埤塘文化，這一天一行人再度到現場踏勘，走訪至今保留完整的古厝等地方，透過解說體會當時的情景。

文史工作者胡朝進指出，今天和大家來看一下汐止最後一塊沼澤地，福美寮這個地方，了解這裡的環境，未來捷運機場興建，如何伸縮，讓地方的文化生態也能夠維持，大家都提出看法。