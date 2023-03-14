快訊

藍軍大和解！「他」出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

嗨翻！長榮海運加發「年中獎金」 每位員工可領62萬元員工酬勞

工作壓力太大？多將領健康亮紅燈 海軍最年輕中將因病調職

汐止「埤塘文化」面臨消失 地方盼文化生態保留

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區吉林街有老聚落生態的「埤塘文化」還保留的相當完整，地方文史工作者就希望能夠將當地以往的埤塘文化、生態都保存下來，紀碌這過往的歷史。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區吉林街有老聚落生態的「埤塘文化」還保留的相當完整，地方文史工作者就希望能夠將當地以往的埤塘文化、生態都保存下來，紀碌這過往的歷史。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區吉林街一帶，很難得的老聚落生態的「埤塘文化」都還保留的相當完整，所以，在接下來捷運機場開發的同時，面臨消失的命運，一群地方文史工作者就希望能夠將當地以往的埤塘文化、生態都保存下來，紀碌這過往的歷史。

汐止社區大學校長鄭維棕表示，福美寮是生態還有文化保留非常重要的一個地方，這裡未來捷運來的時候，怎麼去保留，包括社區大學、計劃主持人林智謀老師、還有社大的團隊，以及地方的文史、生態工作者都一起討論怎麼把把這個地方保留下來，因為這裡有很多沼澤文化、像以前很多原住民文化在這裡都還把留著，真的很難得。

從吉林街24巷進去，先看到的是一處小池子，根據文史工作者調查的田野資料，以前其實是有小船可以進來，只是時代變遷已經不太一樣，而這一帶以前就叫做福美寮，難得的是到現在還保留難得的聚落埤塘文化，這一天一行人再度到現場踏勘，走訪至今保留完整的古厝等地方，透過解說體會當時的情景。

文史工作者胡朝進指出，今天和大家來看一下汐止最後一塊沼澤地，福美寮這個地方，了解這裡的環境，未來捷運機場興建，如何伸縮，讓地方的文化生態也能夠維持，大家都提出看法。

汐止

延伸閱讀

汐止人口持續成長 陳建仁允諾與新北市府研商提交通解方

賴品妤指交通是汐止居民惡夢 陳建仁允諾1個月內提解方

賴品妤指交通是汐止居民惡夢 陳建仁允諾1個月內提解方

基捷分攤款報復敗選？ 綠營：快去籌款

相關新聞

賴品妤指交通是汐止居民惡夢 陳建仁允諾1個月內提解方

民進黨立委賴品妤今天質詢時表示，新北市汐止區人口持續迅速成長，區內交通硬體已無法負荷人車流，造成亂象叢生，行政院長陳建仁...

核二2號機除役 北海岸反核行動聯盟：金山、萬里共同盼望

核二廠2號機今天依法除役，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，除疫是金山、萬里北海岸居民長期以來共同的盼望，不用再擔心受...

淡海焚化爐用地變更產專區 地方盼能公益使用

內政部營建署舉辦「淡海新市鎮特定區焚化爐用地變更為產業專區」公展說明會，佔地約13.9公頃，在地方沒有需求後，變更為產業專區，希望用租賃的方式進行招商，對此，地方希望能以公益性質用地變更，如建公園、博物館等才是真正符合地方需求...

瑞芳掃墓要防山林火災 清明節設15處服務站

雖然離清明節還有兩個禮拜左右的時間，但清明節掃墓措施已經出爐，瑞芳區公所將在4月1日到4月4日連續四天在第一公墓增設服務站，另在清明節4月5日當天，特別設置十五處服務站，為防山林火災和提倡環保，區公所也呼籲民眾減少紙錢焚燒或是採集中焚燒，保障安全...

汐止「埤塘文化」面臨消失 地方盼文化生態保留

汐止區吉林街一帶，很難得的老聚落生態的「埤塘文化」都還保留的相當完整，所以，在接下來捷運機場開發的同時，面臨消失的命運，一群地方文史工作者就希望能夠將當地以往的埤塘文化、生態都保存下來，紀碌這過往的歷史...

安坑文史聚落頂城遭遺忘？輕軌站將強化旅遊指標資訊

安坑輕軌路線上不少熱門景點，但不在路線上的傳統聚落頂城一帶卻較少被提到，其實區內不少文史景點，民代呼籲加強指標資訊及交通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦